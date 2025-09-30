- Aperçu
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re
Le taux de change de AUB-PA a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.03 et à un maximum de 25.17.
Suivez la dynamique Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AUB-PA aujourd'hui ?
L'action Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re est cotée à 25.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.24%, a clôturé hier à 25.17 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de AUB-PA présente ces mises à jour.
L'action Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re verse-t-elle des dividendes ?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re est actuellement valorisé à 25.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AUB-PA.
Comment acheter des actions AUB-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re au cours actuel de 25.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.11 ou de 25.41, le 6 et le 0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AUB-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AUB-PA ?
Investir dans Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.16 - 25.33 et le prix actuel 25.11. Beaucoup comparent 1.54% et 2.74% avant de passer des ordres à 25.11 ou 25.41. Consultez le graphique du cours de AUB-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Atlantic Union Bankshares Corp ?
Le cours le plus élevé de Atlantic Union Bankshares Corp l'année dernière était 25.33. Au cours de 23.16 - 25.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Atlantic Union Bankshares Corp ?
Le cours le plus bas de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) sur l'année a été 23.16. Sa comparaison avec 25.11 et 23.16 - 25.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AUB-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AUB-PA a-t-elle été divisée ?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.17 et 2.74% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.17
- Ouverture
- 25.03
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Plus Bas
- 25.03
- Plus Haut
- 25.17
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- 1.54%
- Changement à 6 Mois
- 2.74%
- Changement Annuel
- 2.74%
