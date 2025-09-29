- Panorámica
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re
El tipo de cambio de AUB-PA de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.03, mientras que el máximo ha alcanzado 25.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AUB-PA hoy?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) se evalúa hoy en 25.11. El instrumento se negocia dentro de -0.24%; el cierre de ayer ha sido 25.17 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AUB-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re?
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re se evalúa actualmente en 25.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.74% y USD. Monitoree los movimientos de AUB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AUB-PA?
Puede comprar acciones de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re (AUB-PA) al precio actual de 25.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.11 o 25.41, mientras que 6 y 0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AUB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AUB-PA?
Invertir en Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re implica tener en cuenta el rango anual 23.16 - 25.33 y el precio actual 25.11. Muchos comparan 1.54% y 2.74% antes de colocar órdenes en 25.11 o 25.41. Estudie los cambios diarios de precios de AUB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Atlantic Union Bankshares Corp?
El precio más alto de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) en el último año ha sido 25.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.16 - 25.33, una comparación con 25.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Atlantic Union Bankshares Corp?
El precio más bajo de Atlantic Union Bankshares Corp (AUB-PA) para el año ha sido 23.16. La comparación con los actuales 25.11 y 23.16 - 25.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AUB-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AUB-PA?
En el pasado, Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.17 y 2.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.17
- Open
- 25.03
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Low
- 25.03
- High
- 25.17
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.24%
- Cambio mensual
- 1.54%
- Cambio a 6 meses
- 2.74%
- Cambio anual
- 2.74%
