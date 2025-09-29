- 概要
AUB-PA: Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each re
AUB-PAの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり25.03の安値と25.17の高値で取引されました。
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AUB-PA株の現在の価格は？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reの株価は本日25.11です。-0.24%内で取引され、前日の終値は25.17、取引量は6に達しました。AUB-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reの株は配当を出しますか？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reの現在の価格は25.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.74%やUSDにも注目します。AUB-PAの動きはライブチャートで確認できます。
AUB-PA株を買う方法は？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reの株は現在25.11で購入可能です。注文は通常25.11または25.41付近で行われ、6や0.32%が市場の動きを示します。AUB-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
AUB-PA株に投資する方法は？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reへの投資では、年間の値幅23.16 - 25.33と現在の25.11を考慮します。注文は多くの場合25.11や25.41で行われる前に、1.54%や2.74%と比較されます。AUB-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Atlantic Union Bankshares Corpの株の最高値は？
Atlantic Union Bankshares Corpの過去1年の最高値は25.33でした。23.16 - 25.33内で株価は大きく変動し、25.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Atlantic Union Bankshares Corpの株の最低値は？
Atlantic Union Bankshares Corp(AUB-PA)の年間最安値は23.16でした。現在の25.11や23.16 - 25.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AUB-PAの動きはライブチャートで確認できます。
AUB-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each reは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.17、2.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.17
- 始値
- 25.03
- 買値
- 25.11
- 買値
- 25.41
- 安値
- 25.03
- 高値
- 25.17
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 1.54%
- 6ヶ月の変化
- 2.74%
- 1年の変化
- 2.74%
