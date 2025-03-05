- Visão do mercado
ATFV: Alger 35 ETF
A taxa do ATFV para hoje mudou para -0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.15 e o mais alto foi 35.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Alger 35 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATFV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ATFV hoje?
Hoje Alger 35 ETF (ATFV) está avaliado em 35.33. O instrumento é negociado dentro de -0.67%, o fechamento de ontem foi 35.57, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATFV em tempo real.
As ações de Alger 35 ETF pagam dividendos?
Atualmente Alger 35 ETF está avaliado em 35.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 57.86% e USD. Monitore os movimentos de ATFV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ATFV?
Você pode comprar ações de Alger 35 ETF (ATFV) pelo preço atual 35.33. Ordens geralmente são executadas perto de 35.33 ou 35.63, enquanto 43 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATFV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ATFV?
Investir em Alger 35 ETF envolve considerar a faixa anual 19.23 - 35.83 e o preço atual 35.33. Muitos comparam 12.37% e 61.77% antes de enviar ordens em 35.33 ou 35.63. Estude as mudanças diárias de preço de ATFV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Alger 35 ETF?
O maior preço de Alger 35 ETF (ATFV) no último ano foi 35.83. As ações oscilaram bastante dentro de 19.23 - 35.83, e a comparação com 35.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alger 35 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Alger 35 ETF?
O menor preço de Alger 35 ETF (ATFV) no ano foi 19.23. A comparação com o preço atual 35.33 e 19.23 - 35.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATFV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATFV?
No passado Alger 35 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.57 e 57.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.57
- Open
- 35.29
- Bid
- 35.33
- Ask
- 35.63
- Low
- 35.15
- High
- 35.41
- Volume
- 43
- Mudança diária
- -0.67%
- Mudança mensal
- 12.37%
- Mudança de 6 meses
- 61.77%
- Mudança anual
- 57.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8