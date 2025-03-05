- Aperçu
ATFV: Alger 35 ETF
Le taux de change de ATFV a changé de 1.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.41 et à un maximum de 35.74.
Suivez la dynamique Alger 35 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ATFV aujourd'hui ?
L'action Alger 35 ETF est cotée à 35.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.89%, a clôturé hier à 34.91 et son volume d'échange a atteint 76. Le graphique en temps réel du cours de ATFV présente ces mises à jour.
L'action Alger 35 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Alger 35 ETF est actuellement valorisé à 35.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 58.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ATFV.
Comment acheter des actions ATFV ?
Vous pouvez acheter des actions Alger 35 ETF au cours actuel de 35.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.57 ou de 35.87, le 76 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ATFV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ATFV ?
Investir dans Alger 35 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.23 - 35.83 et le prix actuel 35.57. Beaucoup comparent 13.14% et 62.87% avant de passer des ordres à 35.57 ou 35.87. Consultez le graphique du cours de ATFV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Alger 35 ETF ?
Le cours le plus élevé de Alger 35 ETF l'année dernière était 35.83. Au cours de 19.23 - 35.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Alger 35 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Alger 35 ETF ?
Le cours le plus bas de Alger 35 ETF (ATFV) sur l'année a été 19.23. Sa comparaison avec 35.57 et 19.23 - 35.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ATFV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ATFV a-t-elle été divisée ?
Alger 35 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.91 et 58.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.91
- Ouverture
- 35.52
- Bid
- 35.57
- Ask
- 35.87
- Plus Bas
- 35.41
- Plus Haut
- 35.74
- Volume
- 76
- Changement quotidien
- 1.89%
- Changement Mensuel
- 13.14%
- Changement à 6 Mois
- 62.87%
- Changement Annuel
- 58.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8