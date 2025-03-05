- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ATFV: Alger 35 ETF
El tipo de cambio de ATFV de hoy ha cambiado un -0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.15, mientras que el máximo ha alcanzado 35.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alger 35 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATFV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ATFV hoy?
Alger 35 ETF (ATFV) se evalúa hoy en 35.33. El instrumento se negocia dentro de -0.67%; el cierre de ayer ha sido 35.57 y el volumen comercial ha alcanzado 31. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ATFV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Alger 35 ETF?
Alger 35 ETF se evalúa actualmente en 35.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 57.86% y USD. Monitoree los movimientos de ATFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ATFV?
Puede comprar acciones de Alger 35 ETF (ATFV) al precio actual de 35.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.33 o 35.63, mientras que 31 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ATFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ATFV?
Invertir en Alger 35 ETF implica tener en cuenta el rango anual 19.23 - 35.83 y el precio actual 35.33. Muchos comparan 12.37% y 61.77% antes de colocar órdenes en 35.33 o 35.63. Estudie los cambios diarios de precios de ATFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Alger 35 ETF?
El precio más alto de Alger 35 ETF (ATFV) en el último año ha sido 35.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.23 - 35.83, una comparación con 35.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Alger 35 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Alger 35 ETF?
El precio más bajo de Alger 35 ETF (ATFV) para el año ha sido 19.23. La comparación con los actuales 35.33 y 19.23 - 35.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ATFV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ATFV?
En el pasado, Alger 35 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.57 y 57.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.57
- Open
- 35.29
- Bid
- 35.33
- Ask
- 35.63
- Low
- 35.15
- High
- 35.41
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- -0.67%
- Cambio mensual
- 12.37%
- Cambio a 6 meses
- 61.77%
- Cambio anual
- 57.86%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8