ATFV: Alger 35 ETF

35.20 USD 0.37 (1.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ATFV汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点35.15和高点35.32进行交易。

关注Alger 35 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ATFV股票今天的价格是多少？

Alger 35 ETF股票今天的定价为35.20。它在-1.04%范围内交易，昨天的收盘价为35.57，交易量达到15。ATFV的实时价格图表显示了这些更新。

Alger 35 ETF股票是否支付股息？

Alger 35 ETF目前的价值为35.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.28%和USD。实时查看图表以跟踪ATFV走势。

如何购买ATFV股票？

您可以以35.20的当前价格购买Alger 35 ETF股票。订单通常设置在35.20或35.50附近，而15和-0.26%显示市场活动。立即关注ATFV的实时图表更新。

如何投资ATFV股票？

投资Alger 35 ETF需要考虑年度范围19.23 - 35.83和当前价格35.20。许多人在以35.20或35.50下订单之前，会比较11.96%和。实时查看ATFV价格图表，了解每日变化。

Alger 35 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alger 35 ETF的最高价格是35.83。在19.23 - 35.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alger 35 ETF的绩效。

Alger 35 ETF股票的最低价格是多少？

Alger 35 ETF（ATFV）的最低价格为19.23。将其与当前的35.20和19.23 - 35.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ATFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ATFV股票是什么时候拆分的？

Alger 35 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.57和57.28%中可见。

日范围
35.15 35.32
年范围
19.23 35.83
前一天收盘价
35.57
开盘价
35.29
卖价
35.20
买价
35.50
最低价
35.15
最高价
35.32
交易量
15
日变化
-1.04%
月变化
11.96%
6个月变化
61.17%
年变化
57.28%
