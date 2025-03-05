ATFV: Alger 35 ETF
今日ATFV汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点35.15和高点35.32进行交易。
关注Alger 35 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATFV新闻
常见问题解答
ATFV股票今天的价格是多少？
Alger 35 ETF股票今天的定价为35.20。它在-1.04%范围内交易，昨天的收盘价为35.57，交易量达到15。ATFV的实时价格图表显示了这些更新。
Alger 35 ETF股票是否支付股息？
Alger 35 ETF目前的价值为35.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.28%和USD。实时查看图表以跟踪ATFV走势。
如何购买ATFV股票？
您可以以35.20的当前价格购买Alger 35 ETF股票。订单通常设置在35.20或35.50附近，而15和-0.26%显示市场活动。立即关注ATFV的实时图表更新。
如何投资ATFV股票？
投资Alger 35 ETF需要考虑年度范围19.23 - 35.83和当前价格35.20。许多人在以35.20或35.50下订单之前，会比较11.96%和。实时查看ATFV价格图表，了解每日变化。
Alger 35 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alger 35 ETF的最高价格是35.83。在19.23 - 35.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alger 35 ETF的绩效。
Alger 35 ETF股票的最低价格是多少？
Alger 35 ETF（ATFV）的最低价格为19.23。将其与当前的35.20和19.23 - 35.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ATFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ATFV股票是什么时候拆分的？
Alger 35 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.57和57.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.57
- 开盘价
- 35.29
- 卖价
- 35.20
- 买价
- 35.50
- 最低价
- 35.15
- 最高价
- 35.32
- 交易量
- 15
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- 11.96%
- 6个月变化
- 61.17%
- 年变化
- 57.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8