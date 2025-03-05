- Übersicht
ATFV: Alger 35 ETF
Der Wechselkurs von ATFV hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.15 bis zu einem Hoch von 35.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alger 35 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATFV heute?
Die Aktie von Alger 35 ETF (ATFV) notiert heute bei 35.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.57 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von ATFV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATFV Dividenden?
Alger 35 ETF wird derzeit mit 35.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 57.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATFV zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATFV-Aktien?
Sie können Aktien von Alger 35 ETF (ATFV) zum aktuellen Kurs von 35.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.33 oder 35.63 platziert, während 43 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATFV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATFV-Aktien?
Bei einer Investition in Alger 35 ETF müssen die jährliche Spanne 19.23 - 35.83 und der aktuelle Kurs 35.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 12.37% und 61.77%, bevor sie Orders zu 35.33 oder 35.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATFV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Alger 35 ETF?
Der höchste Kurs von Alger 35 ETF (ATFV) im vergangenen Jahr lag bei 35.83. Innerhalb von 19.23 - 35.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Alger 35 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Alger 35 ETF?
Der niedrigste Kurs von Alger 35 ETF (ATFV) im Laufe des Jahres betrug 19.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.33 und der Spanne 19.23 - 35.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATFV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATFV statt?
Alger 35 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.57 und 57.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.57
- Eröffnung
- 35.29
- Bid
- 35.33
- Ask
- 35.63
- Tief
- 35.15
- Hoch
- 35.41
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 12.37%
- 6-Monatsänderung
- 61.77%
- Jahresänderung
- 57.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8