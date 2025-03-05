クォートセクション
通貨 / ATFV
ATFV: Alger 35 ETF

35.33 USD 0.24 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATFVの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり35.15の安値と35.41の高値で取引されました。

Alger 35 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ATFV株の現在の価格は？

Alger 35 ETFの株価は本日35.33です。-0.67%内で取引され、前日の終値は35.57、取引量は31に達しました。ATFVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Alger 35 ETFの株は配当を出しますか？

Alger 35 ETFの現在の価格は35.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は57.86%やUSDにも注目します。ATFVの動きはライブチャートで確認できます。

ATFV株を買う方法は？

Alger 35 ETFの株は現在35.33で購入可能です。注文は通常35.33または35.63付近で行われ、31や0.11%が市場の動きを示します。ATFVの最新情報はライブチャートで確認できます。

ATFV株に投資する方法は？

Alger 35 ETFへの投資では、年間の値幅19.23 - 35.83と現在の35.33を考慮します。注文は多くの場合35.33や35.63で行われる前に、12.37%や61.77%と比較されます。ATFVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Alger 35 ETFの株の最高値は？

Alger 35 ETFの過去1年の最高値は35.83でした。19.23 - 35.83内で株価は大きく変動し、35.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Alger 35 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Alger 35 ETFの株の最低値は？

Alger 35 ETF(ATFV)の年間最安値は19.23でした。現在の35.33や19.23 - 35.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATFVの動きはライブチャートで確認できます。

ATFVの株式分割はいつ行われましたか？

Alger 35 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.57、57.86%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.15 35.41
1年のレンジ
19.23 35.83
以前の終値
35.57
始値
35.29
買値
35.33
買値
35.63
安値
35.15
高値
35.41
出来高
31
1日の変化
-0.67%
1ヶ月の変化
12.37%
6ヶ月の変化
61.77%
1年の変化
57.86%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8