- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATFV: Alger 35 ETF
ATFVの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり35.15の安値と35.41の高値で取引されました。
Alger 35 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATFV News
よくあるご質問
ATFV株の現在の価格は？
Alger 35 ETFの株価は本日35.33です。-0.67%内で取引され、前日の終値は35.57、取引量は31に達しました。ATFVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Alger 35 ETFの株は配当を出しますか？
Alger 35 ETFの現在の価格は35.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は57.86%やUSDにも注目します。ATFVの動きはライブチャートで確認できます。
ATFV株を買う方法は？
Alger 35 ETFの株は現在35.33で購入可能です。注文は通常35.33または35.63付近で行われ、31や0.11%が市場の動きを示します。ATFVの最新情報はライブチャートで確認できます。
ATFV株に投資する方法は？
Alger 35 ETFへの投資では、年間の値幅19.23 - 35.83と現在の35.33を考慮します。注文は多くの場合35.33や35.63で行われる前に、12.37%や61.77%と比較されます。ATFVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Alger 35 ETFの株の最高値は？
Alger 35 ETFの過去1年の最高値は35.83でした。19.23 - 35.83内で株価は大きく変動し、35.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Alger 35 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Alger 35 ETFの株の最低値は？
Alger 35 ETF(ATFV)の年間最安値は19.23でした。現在の35.33や19.23 - 35.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATFVの動きはライブチャートで確認できます。
ATFVの株式分割はいつ行われましたか？
Alger 35 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.57、57.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.57
- 始値
- 35.29
- 買値
- 35.33
- 買値
- 35.63
- 安値
- 35.15
- 高値
- 35.41
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- -0.67%
- 1ヶ月の変化
- 12.37%
- 6ヶ月の変化
- 61.77%
- 1年の変化
- 57.86%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8