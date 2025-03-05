- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATFV: Alger 35 ETF
Курс ATFV за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.15, а максимальная — 35.32.
Следите за динамикой Alger 35 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATFV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATFV сегодня?
Alger 35 ETF (ATFV) сегодня оценивается на уровне 35.20. Инструмент торгуется в пределах -1.04%, вчерашнее закрытие составило 35.57, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATFV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger 35 ETF?
Alger 35 ETF в настоящее время оценивается в 35.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.28% и USD. Отслеживайте движения ATFV на графике в реальном времени.
Как купить акции ATFV?
Вы можете купить акции Alger 35 ETF (ATFV) по текущей цене 35.20. Ордера обычно размещаются около 35.20 или 35.50, тогда как 15 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATFV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATFV?
Инвестирование в Alger 35 ETF предполагает учет годового диапазона 19.23 - 35.83 и текущей цены 35.20. Многие сравнивают 11.96% и 61.17% перед размещением ордеров на 35.20 или 35.50. Изучайте ежедневные изменения цены ATFV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alger 35 ETF?
Самая высокая цена Alger 35 ETF (ATFV) за последний год составила 35.83. Акции заметно колебались в пределах 19.23 - 35.83, сравнение с 35.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger 35 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alger 35 ETF?
Самая низкая цена Alger 35 ETF (ATFV) за год составила 19.23. Сравнение с текущими 35.20 и 19.23 - 35.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATFV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATFV?
В прошлом Alger 35 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.57 и 57.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.57
- Open
- 35.29
- Bid
- 35.20
- Ask
- 35.50
- Low
- 35.15
- High
- 35.32
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 11.96%
- 6-месячное изменение
- 61.17%
- Годовое изменение
- 57.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8