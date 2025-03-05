КотировкиРазделы
ATFV: Alger 35 ETF

35.20 USD 0.37 (1.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATFV за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.15, а максимальная — 35.32.

Следите за динамикой Alger 35 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ATFV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATFV сегодня?

Alger 35 ETF (ATFV) сегодня оценивается на уровне 35.20. Инструмент торгуется в пределах -1.04%, вчерашнее закрытие составило 35.57, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATFV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger 35 ETF?

Alger 35 ETF в настоящее время оценивается в 35.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.28% и USD. Отслеживайте движения ATFV на графике в реальном времени.

Как купить акции ATFV?

Вы можете купить акции Alger 35 ETF (ATFV) по текущей цене 35.20. Ордера обычно размещаются около 35.20 или 35.50, тогда как 15 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATFV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATFV?

Инвестирование в Alger 35 ETF предполагает учет годового диапазона 19.23 - 35.83 и текущей цены 35.20. Многие сравнивают 11.96% и 61.17% перед размещением ордеров на 35.20 или 35.50. Изучайте ежедневные изменения цены ATFV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alger 35 ETF?

Самая высокая цена Alger 35 ETF (ATFV) за последний год составила 35.83. Акции заметно колебались в пределах 19.23 - 35.83, сравнение с 35.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger 35 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alger 35 ETF?

Самая низкая цена Alger 35 ETF (ATFV) за год составила 19.23. Сравнение с текущими 35.20 и 19.23 - 35.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATFV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATFV?

В прошлом Alger 35 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.57 и 57.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.15 35.32
Годовой диапазон
19.23 35.83
Предыдущее закрытие
35.57
Open
35.29
Bid
35.20
Ask
35.50
Low
35.15
High
35.32
Объем
15
Дневное изменение
-1.04%
Месячное изменение
11.96%
6-месячное изменение
61.17%
Годовое изменение
57.28%
