ATFV: Alger 35 ETF
Il tasso di cambio ATFV ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.15 e ad un massimo di 35.32.
Segui le dinamiche di Alger 35 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATFV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ATFV oggi?
Oggi le azioni Alger 35 ETF sono prezzate a 35.20. Viene scambiato all'interno di -1.04%, la chiusura di ieri è stata 35.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATFV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Alger 35 ETF pagano dividendi?
Alger 35 ETF è attualmente valutato a 35.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 57.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATFV.
Come acquistare azioni ATFV?
Puoi acquistare azioni Alger 35 ETF al prezzo attuale di 35.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.20 o 35.50, mentre 15 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATFV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ATFV?
Investire in Alger 35 ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.23 - 35.83 e il prezzo attuale 35.20. Molti confrontano 11.96% e 61.17% prima di effettuare ordini su 35.20 o 35.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATFV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Alger 35 ETF?
Il prezzo massimo di Alger 35 ETF nell'ultimo anno è stato 35.83. All'interno di 19.23 - 35.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Alger 35 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Alger 35 ETF?
Il prezzo più basso di Alger 35 ETF (ATFV) nel corso dell'anno è stato 19.23. Confrontandolo con gli attuali 35.20 e 19.23 - 35.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATFV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATFV?
Alger 35 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.57 e 57.28%.
- Chiusura Precedente
- 35.57
- Apertura
- 35.29
- Bid
- 35.20
- Ask
- 35.50
- Minimo
- 35.15
- Massimo
- 35.32
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- 11.96%
- Variazione Semestrale
- 61.17%
- Variazione Annuale
- 57.28%
