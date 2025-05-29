Moedas / ARAY
ARAY: Accuray Incorporated
1.72 USD 0.13 (8.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARAY para hoje mudou para 8.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.61 e o mais alto foi 1.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Accuray Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.61 1.74
Faixa anual
1.14 2.95
- Fechamento anterior
- 1.59
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Low
- 1.61
- High
- 1.74
- Volume
- 1.394 K
- Mudança diária
- 8.18%
- Mudança mensal
- 14.67%
- Mudança de 6 meses
- -2.82%
- Mudança anual
- -3.91%
