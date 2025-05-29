Währungen / ARAY
ARAY: Accuray Incorporated
1.74 USD 0.15 (9.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARAY hat sich für heute um 9.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.61 bis zu einem Hoch von 1.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Accuray Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARAY News
- Here's Why You Should Hold Accuray Stock in Your Portfolio for Now
- Accuray Continues To Establish A Disappointing “Is What It Is” Story (NASDAQ:ARAY)
- Accuray Stock Down as Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
- Accuray Q4 Revenue Hits $128 Million
- Accuray (ARAY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Accuray (ARAY) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Earnings call transcript: Accuray Q4 2025 sees steady revenue, stable EPS
- Accuray earnings matched, revenue topped estimates
- Accuray Q4 & FY25 presentation: Annual revenue hits record despite quarterly dip
- Accuray posts in-line Q4 earnings, tops revenue estimates; Shares edge lower
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q2 Earnings Lag Estimates
- OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Accuray stock tumbles on debt exchange concerns
- Accuray announces debt restructuring and board appointment
- Accuray at Jefferies Global Healthcare: Navigating Tariff Challenges
- Accuray to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
Tagesspanne
1.61 1.74
Jahresspanne
1.14 2.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.59
- Eröffnung
- 1.61
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Tief
- 1.61
- Hoch
- 1.74
- Volumen
- 1.884 K
- Tagesänderung
- 9.43%
- Monatsänderung
- 16.00%
- 6-Monatsänderung
- -1.69%
- Jahresänderung
- -2.79%
