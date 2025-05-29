Divisas / ARAY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ARAY: Accuray Incorporated
1.59 USD 0.02 (1.24%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARAY de hoy ha cambiado un -1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.59, mientras que el máximo ha alcanzado 1.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Accuray Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARAY News
- Accuray Continues To Establish A Disappointing “Is What It Is” Story (NASDAQ:ARAY)
- Accuray Stock Down as Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
- Accuray Q4 Revenue Hits $128 Million
- Accuray (ARAY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Accuray (ARAY) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Earnings call transcript: Accuray Q4 2025 sees steady revenue, stable EPS
- Accuray earnings matched, revenue topped estimates
- Accuray Q4 & FY25 presentation: Annual revenue hits record despite quarterly dip
- Accuray posts in-line Q4 earnings, tops revenue estimates; Shares edge lower
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q2 Earnings Lag Estimates
- OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Here's Why You Should Hold Accuray Stock in Your Portfolio for Now
- Accuray stock tumbles on debt exchange concerns
- Accuray announces debt restructuring and board appointment
- Accuray at Jefferies Global Healthcare: Navigating Tariff Challenges
- Accuray to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
Rango diario
1.59 1.66
Rango anual
1.14 2.95
- Cierres anteriores
- 1.61
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Low
- 1.59
- High
- 1.66
- Volumen
- 946
- Cambio diario
- -1.24%
- Cambio mensual
- 6.00%
- Cambio a 6 meses
- -10.17%
- Cambio anual
- -11.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B