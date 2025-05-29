Валюты / ARAY
ARAY: Accuray Incorporated
1.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARAY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.58, а максимальная — 1.65.
Следите за динамикой Accuray Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARAY
Дневной диапазон
1.58 1.65
Годовой диапазон
1.14 2.95
- Предыдущее закрытие
- 1.61
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.58
- High
- 1.65
- Объем
- 1.236 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 7.33%
- 6-месячное изменение
- -9.04%
- Годовое изменение
- -10.06%
