货币 / ARAY
ARAY: Accuray Incorporated
1.60 USD 0.01 (0.62%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARAY汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点1.59和高点1.66进行交易。
关注Accuray Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ARAY新闻
- Accuray Continues To Establish A Disappointing “Is What It Is” Story (NASDAQ:ARAY)
- Accuray Stock Down as Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
- Accuray Q4 Revenue Hits $128 Million
- Accuray (ARAY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Accuray (ARAY) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Earnings call transcript: Accuray Q4 2025 sees steady revenue, stable EPS
- Accuray earnings matched, revenue topped estimates
- Accuray Q4 & FY25 presentation: Annual revenue hits record despite quarterly dip
- Accuray posts in-line Q4 earnings, tops revenue estimates; Shares edge lower
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q2 Earnings Lag Estimates
- OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Here's Why You Should Hold Accuray Stock in Your Portfolio for Now
- Accuray stock tumbles on debt exchange concerns
- Accuray announces debt restructuring and board appointment
- Accuray at Jefferies Global Healthcare: Navigating Tariff Challenges
- Accuray to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
日范围
1.59 1.66
年范围
1.14 2.95
- 前一天收盘价
- 1.61
- 开盘价
- 1.60
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 1.59
- 最高价
- 1.66
- 交易量
- 776
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- 6.67%
- 6个月变化
- -9.60%
- 年变化
- -10.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值