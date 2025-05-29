Valute / ARAY
ARAY: Accuray Incorporated
1.67 USD 0.07 (4.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARAY ha avuto una variazione del -4.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.66 e ad un massimo di 1.75.
Segui le dinamiche di Accuray Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.66 1.75
Intervallo Annuale
1.14 2.95
- Chiusura Precedente
- 1.74
- Apertura
- 1.75
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Minimo
- 1.66
- Massimo
- 1.75
- Volume
- 803
- Variazione giornaliera
- -4.02%
- Variazione Mensile
- 11.33%
- Variazione Semestrale
- -5.65%
- Variazione Annuale
- -6.70%
21 settembre, domenica