Devises / ARAY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ARAY: Accuray Incorporated
1.67 USD 0.07 (4.02%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARAY a changé de -4.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.66 et à un maximum de 1.75.
Suivez la dynamique Accuray Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARAY Nouvelles
- Here's Why You Should Hold Accuray Stock in Your Portfolio for Now
- Accuray Continues To Establish A Disappointing “Is What It Is” Story (NASDAQ:ARAY)
- Accuray Stock Down as Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
- Accuray Q4 Revenue Hits $128 Million
- Accuray (ARAY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Accuray (ARAY) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Earnings call transcript: Accuray Q4 2025 sees steady revenue, stable EPS
- Accuray earnings matched, revenue topped estimates
- Accuray Q4 & FY25 presentation: Annual revenue hits record despite quarterly dip
- Accuray posts in-line Q4 earnings, tops revenue estimates; Shares edge lower
- NeuroPace, Inc. (NPCE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q2 Earnings Lag Estimates
- OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Here's Why You Should Hold Accuray Stock in Your Portfolio for Now
- Accuray stock tumbles on debt exchange concerns
- Accuray announces debt restructuring and board appointment
- Accuray at Jefferies Global Healthcare: Navigating Tariff Challenges
- Accuray to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
Range quotidien
1.66 1.75
Range Annuel
1.14 2.95
- Clôture Précédente
- 1.74
- Ouverture
- 1.75
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Plus Bas
- 1.66
- Plus Haut
- 1.75
- Volume
- 803
- Changement quotidien
- -4.02%
- Changement Mensuel
- 11.33%
- Changement à 6 Mois
- -5.65%
- Changement Annuel
- -6.70%
20 septembre, samedi