통화 / ARAY
ARAY: Accuray Incorporated
1.67 USD 0.07 (4.02%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARAY 환율이 오늘 -4.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.66이고 고가는 1.75이었습니다.
Accuray Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ARAY News
- Here's Why You Should Hold Accuray Stock in Your Portfolio for Now
- Accuray Continues To Establish A Disappointing “Is What It Is” Story (NASDAQ:ARAY)
- Accuray Stock Down as Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
- Accuray Q4 Revenue Hits $128 Million
- Accuray (ARAY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Accuray (ARAY) Reports Break-Even Earnings for Q4
- Earnings call transcript: Accuray Q4 2025 sees steady revenue, stable EPS
- Accuray earnings matched, revenue topped estimates
- Accuray Q4 & FY25 presentation: Annual revenue hits record despite quarterly dip
- Accuray posts in-line Q4 earnings, tops revenue estimates; Shares edge lower
- Accuray stock tumbles on debt exchange concerns
- Accuray announces debt restructuring and board appointment
- Accuray at Jefferies Global Healthcare: Navigating Tariff Challenges
- Accuray to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
일일 변동 비율
1.66 1.75
년간 변동
1.14 2.95
- 이전 종가
- 1.74
- 시가
- 1.75
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- 저가
- 1.66
- 고가
- 1.75
- 볼륨
- 803
- 일일 변동
- -4.02%
- 월 변동
- 11.33%
- 6개월 변동
- -5.65%
- 년간 변동율
- -6.70%
20 9월, 토요일