Eleve sua precisão no trading com o Fibonacci Killer Alert MT4, um indicador poderoso que utiliza níveis de retração de Fibonacci para fornecer sinais de entrada precisos nos mercados de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua precisão em identificar reversões e continuações de tendência, este indicador é um favorito entre traders que buscam configurações de alta probabilidade. Usuários relatam até 90% de precisão ao identificar níveis-chave de Fibonacci (por exemplo, 38.2%, 50%, 61.8%) quando combinado com a ação de preço, com muitos destacando uma melhoria de 25-35% no timing das operações ao agir com base em alertas oportunos disparados na formação de novas velas. Os benefícios principais incluem precisão excepcional de sinais, níveis de Fibonacci personalizáveis para estratégias adaptadas e um design leve que permite a scalpers, day traders e swing traders aproveitar oportunidades sem monitoramento constante dos gráficos.

O Fibonacci Killer Alert MT4 utiliza o indicador ZigZag (configurações padrão: Profundidade 20, Desvio 5, Retrocesso 3) para identificar oscilações de preço significativas e gera sinais quando o preço se aproxima dos níveis de Fibonacci selecionados pelo usuário (padrão Nível 3: 38.2%, variando de 0% a 423.6%). Ele gera alertas em tempo real (pop-ups, notificações push, e-mails—todos habilitados por padrão) na formação de novas velas, garantindo que os traders sejam notificados instantaneamente sobre possíveis reversões ou continuações perto de níveis críticos como 50% ou 61.8%. O buffer único do indicador (IndicatorBuffer) suporta integração fluida com assessores especializados, enquanto entradas personalizáveis (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP e ENUM_Levels) permitem ajustes precisos para se adequar às condições de mercado ou estilos de trading. Seu design sem repintura e sem atrasos opera em todos os períodos de tempo e símbolos, ideal para capturar trades de alta probabilidade em mercados voláteis, com uma interface amigável que simplifica estratégias avançadas baseadas em Fibonacci.

Também disponível para MT5: Fibonacci Killer Alert MT5

Guia de Instalação de Produtos MQL | Atualização de Produtos MQL Comprados no MT4/MT5

Características Principais

Sinais Precisos de Fibonacci: Identifica a proximidade do preço aos níveis de Fibonacci selecionados pelo usuário (padrão 38.2%, ajustável de 0% a 423.6%) usando ZigZag (Profundidade 20, Desvio 5, Retrocesso 3) para sinais precisos de reversão ou continuação.

Alertas em Tempo Real: Dispara pop-ups, notificações push e e-mails (todos habilitados por padrão) na formação de novas velas, garantindo notificações oportunas quando o preço se aproxima de níveis-chave de Fibonacci.

Parâmetros ZigZag Personalizáveis: Ajuste ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) e ZIGZAG_BACKSTEP (3) para otimizar a detecção de oscilações em diferentes condições de mercado ou ativos.

Níveis de Fibonacci Flexíveis: Escolha entre nove níveis predefinidos (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) via ENUM_Levels para alinhar com sua estratégia de trading.

Versatilidade de Períodos de Tempo: Opera sem problemas em todos os períodos de tempo (M1 a D1), ideal para scalping, day trading ou swing trading focado em configurações baseadas em Fibonacci.

Buffer Compatível com EA: Buffer único (IndicatorBuffer) expõe dados de sinais para fácil integração em assessores especializados, permitindo trading automatizado ou backtesting.

Desempenho Leve: Design sem repintura e sem atrasos otimizado para MT4 garante operação fluida em múltiplos gráficos ou sistemas de baixos recursos.

Interface Amigável: Entradas intuitivas para níveis de Fibonacci e configurações de ZigZag, com saídas de sinal claras, tornam-no acessível para iniciantes e profissionais que buscam trades de alta probabilidade.

O Fibonacci Killer Alert MT4 é uma ferramenta essencial para traders que buscam dominar estratégias baseadas em Fibonacci, oferecendo deteção precisa de sinais, alertas confiáveis e integração fluida para melhorar o timing das operações e a lucratividade em mercados dinâmicos.

