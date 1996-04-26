Fibonacci Killer Alert MT4로 거래의 정밀도를 높이세요. 이 강력한 인디케이터는 피보나치 리트레이스먼트 레벨을 활용하여 외환, 주식, 암호화폐, 상품 시장에서 정확한 진입 신호를 제공합니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 거래 커뮤니티에서 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 TradingView의 논의에서도 트렌드 반전 및 지속을 식별하는 정확성으로 호평받고 있어, 높은 확률의 설정을 찾는 트레이더들 사이에서 인기 있는 도구입니다. 사용자들은 프라이스 액션과 결합하여 주요 피보나치 레벨(예: 38.2%, 50%, 61.8%)을 최대 90%의 정확도로 식별하며, 새로운 캔들 형성 시 트리거되는 적시 알림을 통해 거래 타이밍이 25-35% 개선되었다고 보고합니다. 주요 이점으로는 높은 신호 정확도, 맞춤형 피보나치 레벨로 개인화된 전략, 차트를 지속적으로 모니터링하지 않고도 기회를 포착할 수 있는 경량 디자인이 포함되어 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게 이상적입니다.

Fibonacci Killer Alert MT4는 ZigZag 인디케이터(기본 설정: Depth 20, Deviation 5, Backstep 3)를 활용하여 중요한 가격 변동을 식별하고, 사용자가 선택한 피보나치 레벨(기본 Level 3: 38.2%, 범위 0%에서 423.6%)에 가격이 근접할 때 신호를 생성합니다. 새로운 캔들 형성 시 실시간 알림(팝업, 푸시 알림, 이메일—기본적으로 활성화)을 생성하여 50% 또는 61.8%와 같은 중요한 레벨 근처에서 잠재적 반전 또는 지속을 즉시 알립니다. 인디케이터의 단일 버퍼(IndicatorBuffer)는 전문가 어드바이저와 원활한 통합을 지원하며, 사용자 정의 입력(ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP 및 ENUM_Levels)은 시장 조건이나 거래 스타일에 맞게 정확한 조정을 가능하게 합니다. 재페인팅 없고 지연 없는 디자인은 모든 시간대와 심볼에서 작동하며, 변동성 높은 시장에서 높은 확률의 거래를 포착하는 데 이상적이며, 고급 피보나치 기반 전략을 단순화하는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.

MT5에서도 사용 가능: Fibonacci Killer Alert MT5

MQL 제품 설치 가이드 | MT4/MT5에서 구매한 MQL 제품 업데이트

주요 기능

정밀한 피보나치 신호: ZigZag(Depth 20, Deviation 5, Backstep 3)를 사용하여 사용자가 선택한 피보나치 레벨(기본 38.2%, 조정 가능 범위 0%~423.6%)에 가격이 근접하는 것을 식별하여 반전 또는 지속에 대한 정확한 신호를 제공합니다.

실시간 알림: 새로운 캔들 형성 시 팝업, 푸시 알림, 이메일(모두 기본적으로 활성화)을 트리거하여 중요한 피보나치 레벨에 가격이 근접할 때 즉시 알립니다.

사용자 정의 ZigZag 파라미터: ZIGZAG_DEPTH(20), ZIGZAG_DEVIATION(5), ZIGZAG_BACKSTEP(3)을 조정하여 다양한 시장 조건이나 자산에 맞게 스윙 탐지를 미세 조정합니다.

유연한 피보나치 레벨: ENUM_Levels를 통해 9개의 사전 정의된 레벨(0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) 중 선택하여 거래 전략에 맞춥니다.

시간대 다용성: 모든 시간대(M1에서 D1)에서 원활하게 작동하며, 피보나치 기반 설정에 초점을 맞춘 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩에 이상적입니다.

EA 호환 버퍼: 단일 버퍼(IndicatorBuffer)가 신호 데이터를 공개하여 전문가 어드바이저에 쉽게 통합되며, 자동 거래 또는 백테스팅을 지원합니다.

경량 성능: 재페인팅이나 지연이 없으며, MT4용으로 최적화된 디자인으로 다중 차트 또는 저자원 시스템에서도 원활한 작동을 보장합니다.

사용자 친화적 인터페이스: 피보나치 레벨과 ZigZag 설정에 대한 직관적인 입력과 명확한 신호 출력은 높은 확률의 거래를 찾는 초보자와 전문가에게 접근하기 쉽게 합니다.

Fibonacci Killer Alert MT4는 피보나치 기반 전략을 마스터하려는 트레이더에게 필수적인 도구로, 정확한 신호 탐지, 신뢰할 수 있는 알림, 동적 시장에서 거래 타이밍과 수익성을 향상시키는 원활한 통합을 제공합니다.

구매에 만족하셨다면 긍정적인 리뷰를 남겨주시면 매우 감사하겠습니다. 만족하지 않으셨다면 해결책을 찾기 위해 저에게 연락해 주세요.

모든 제품 보기: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원 문의: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags 피보나치 킬러 알림 mt4 피보나치 리트레이스먼트 신호 외환 프라이스 액션 트렌드 반전 지속 재페인팅 없음 지연 없음 스캘핑 데이 트레이딩 스윙 트레이딩 ea 호환



