通过 Fibonacci Killer Alert MT4 提升您的交易精准度，这是一款强大的指标，利用斐波那契回撤水平为外汇、股票、加密货币和商品市场提供精确的入场信号。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其在识别趋势反转和延续方面的准确性而受到赞扬，该指标是寻求高概率交易设置的交易者的首选。用户报告称，结合价格行为使用关键斐波那契水平（例如 38.2%、50%、61.8%）时，识别准确率高达90%，许多人指出通过在新K线形成时触发的及时警报，交易时机提高了25-35%。主要优势包括信号精准度高、可定制的斐波那契水平以适应个性化策略，以及轻量级设计，使剥头皮、日内交易和波段交易者无需持续监控图表即可抓住机会。

Fibonacci Killer Alert MT4 利用 ZigZag 指标（默认设置：深度 20，偏差 5，回溯 3）识别显著的价格波动，并在价格接近用户选择的斐波那契水平（默认 Level 3：38.2%，范围从 0% 到 423.6%）时生成信号。它在新K线形成时生成实时警报（弹出窗口、推送通知、电子邮件——默认启用），确保交易者立即收到价格接近关键水平（如 50% 或 61.8%）的潜在反转或延续通知。指标的单一缓冲区（IndicatorBuffer）支持与专家顾问的无缝集成，而可定制输入（ZIGZAG_DEPTH、ZIGZAG_DEVIATION、ZIGZAG_BACKSTEP 和 ENUM_Levels）允许根据市场条件或交易风格进行精确调整。其无重绘、无延迟的设计适用于所有时间框架和符号，非常适合在波动市场中捕捉高概率交易，拥有简化高级斐波那契策略的用户友好界面。

也适用于 MT5：Fibonacci Killer Alert MT5

MQL 产品安装指南 | MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品

主要功能

精确的斐波那契信号：使用 ZigZag（深度 20，偏差 5，回溯 3）识别价格接近用户选择的斐波那契水平（默认 38.2%，可调范围 0% 至 423.6%），提供准确的反转或延续信号。

实时警报：在新K线形成时触发弹出窗口、推送通知和电子邮件（默认启用），确保及时通知价格接近关键斐波那契水平。

可定制的 ZigZag 参数：调整 ZIGZAG_DEPTH（20）、ZIGZAG_DEVIATION（5）和 ZIGZAG_BACKSTEP（3），以针对不同市场条件或资产进行波动检测的微调。

灵活的斐波那契水平：通过 ENUM_Levels 从九个预定义水平（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%、161.8%、261.8%、423.6%）中选择，以匹配您的交易策略。

时间框架通用性：无缝运行于所有时间框架（M1 到 D1），适合基于斐波那契设置的剥头皮、日内交易或波段交易。

EA 兼容缓冲区：单一缓冲区（IndicatorBuffer）公开信号数据，便于集成到专家顾问中，支持自动交易或回测。

轻量性能：无重绘、无延迟，针对 MT4 优化的设计，确保在多图表或低资源系统上平稳运行。

用户友好界面：斐波那契水平和 ZigZag 设置的直观输入，以及清晰的信号输出，使其适合寻求高概率交易的初学者和专业人士。

Fibonacci Killer Alert MT4 是希望掌握基于斐波那契策略的交易者的必备工具，提供精确的信号检测、可靠的警报和无缝集成，以提升动态市场中的交易时机和盈利能力。

如果您对购买感到满意，我非常感谢您的正面评价。如果您不满意，请联系我以找到解决方案。

查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我获取支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags 斐波那契杀手警报 mt4 斐波那契回撤信号 外汇 价格行为 趋势反转 延续 无重绘 无延迟 剥头皮 日内交易 波段交易 ea 兼容



