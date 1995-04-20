Fibonacci Killer Alert

Повысьте точность торговли с помощью Fibonacci Killer Alert MT4 — мощного индикатора, использующего уровни коррекции Фибоначчи для предоставления точных сигналов входа на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за точность в определении разворотов и продолжений тренда, этот индикатор является фаворитом среди трейдеров, ищущих высоковероятные установки. Пользователи сообщают о точности до 90% при определении ключевых уровней Фибоначчи (например, 38.2%, 50%, 61.8%) в сочетании с ценовым действием, многие отмечают улучшение тайминга сделок на 25-35% благодаря своевременным оповещениям, срабатывающим при формировании новой свечи. Ключевые преимущества включают высокую точность сигналов, настраиваемые уровни Фибоначчи для адаптированных стратегий и легкий дизайн, который позволяет скальперам, дневным трейдерам и свинг-трейдерам использовать возможности без постоянного мониторинга графиков.

Fibonacci Killer Alert MT4 использует индикатор ZigZag (настройки по умолчанию: Depth 20, Deviation 5, Backstep 3) для определения значительных ценовых колебаний и генерирует сигналы, когда цена приближается к выбранным пользователем уровням Фибоначчи (по умолчанию Level 3: 38.2%, диапазон от 0% до 423.6%). Он отправляет оповещения в реальном времени (всплывающие окна, push-уведомления, электронная почта — по умолчанию включены) при формировании новой свечи, обеспечивая мгновенные уведомления о потенциальных разворотах или продолжениях тренда на критических уровнях, таких как 50% или 61.8%. Единый буфер индикатора (IndicatorBuffer) поддерживает бесшовную интеграцию с экспертными советниками, а настраиваемые параметры (ZIGZAG_DEPTH, ZIGZAG_DEVIATION, ZIGZAG_BACKSTEP и ENUM_Levels) позволяют точно адаптировать индикатор к рыночным условиям или стилям торговли. Его не перерисовывающийся, беззадержный дизайн работает на всех таймфреймах и символах, что делает его идеальным для захвата высоковероятных сделок на волатильных рынках, с удобным интерфейсом, упрощающим продвинутые стратегии, основанные на Фибоначчи.

Также доступно для MT5: Fibonacci Killer Alert MT5

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5

Ключевые особенности

  • Точные сигналы Фибоначчи: Определяет близость цены к выбранным пользователем уровням Фибоначчи (по умолчанию 38.2%, регулируемый диапазон от 0% до 423.6%) с использованием ZigZag (Depth 20, Deviation 5, Backstep 3) для точных сигналов разворота или продолжения.

  • Оповещения в реальном времени: Запускает всплывающие окна, push-уведомления и электронные письма (все включены по умолчанию) при формировании новой свечи, обеспечивая своевременные уведомления о приближении цены к критическим уровням Фибоначчи.

  • Настраиваемые параметры ZigZag: Регулируйте ZIGZAG_DEPTH (20), ZIGZAG_DEVIATION (5) и ZIGZAG_BACKSTEP (3) для точной настройки обнаружения колебаний для различных рыночных условий или активов.

  • Гибкие уровни Фибоначчи: Выбирайте из девяти предопределенных уровней (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) через ENUM_Levels для соответствия вашей торговой стратегии.

  • Универсальность таймфреймов: Работает бесшовно на всех таймфреймах (от M1 до D1), идеально для скальпинга, дневной торговли или свинг-трейдинга, ориентированного на установки, основанные на Фибоначчи.

  • Совместимый с EA буфер: Единый буфер (IndicatorBuffer) предоставляет данные сигналов для легкой интеграции в экспертные советники, поддерживая автоматическую торговлю или бэктестинг.

  • Легкая производительность: Не перерисовывается, без задержек, с оптимизированным кодом для MT4, обеспечивающим плавную работу на нескольких графиках или системах с низкими ресурсами.

  • Удобный интерфейс: Интуитивно понятные входные параметры для уровней Фибоначчи и настроек ZigZag с четкими сигнальными выходами делают его доступным для новичков и профессионалов, ищущих высоковероятные сделки.

Fibonacci Killer Alert MT4 — незаменимый инструмент для трейдеров, стремящихся овладеть стратегиями, основанными на Фибоначчи, предлагающий точное определение сигналов, надежные оповещения и бесшовную интеграцию для улучшения тайминга сделок и прибыльности на динамичных рынках.

Я буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы найти решение, если вы не удовлетворены.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags индикатор фибоначчи killer alert mt4 сигналы коррекции фибоначчи форекс ценовое действие разворот тренда продолжение без перерисовки без задержек скальпинг дневная торговля свинг-трейдинг совместимость с ea


