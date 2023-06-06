Erros, bugs, perguntas - página 78

Novo comentário
 
Malaxit:

Olá, responda à minha pergunta:

Porque não posso descarregar o mt5, descarrego o ficheiro de instalação, inicio a meio caminho, pára, salta para outro ponto de acesso, etc. No final há um erro...

-lido falhou [12002]

esta é a história constantemente, não importa quantas vezes reinstale o terminal ou janelas, mas agora ao terceiro dia falha

talvez não haja espaço suficiente no disco rígido? ou não há direitos de administração sob o Windows
[Excluído]  
maryan.dirtyn:

por favor diga-me porque é que esta construção regressa sempre 0

e como é que sei quantos minutos são agora?

Algo parecido com isto... :)

int Minute()
{
MqlDateTime tm;
TimeCurrent(tm);
return(tm.min);
}

ou como este

int TimeMinute(datetime date)
{
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(date,tm);
return(tm.min);
}

PS

E este é o país mais lido... :(

Claro que lamento, mas já tentou ler o artigo - Migração da MQL4 para a MQL5?

 

Olá. Ao utilizar a optimização rápida com o algoritmo genético, o testador calcula de alguma forma estranhamente o número de passos necessários. Ao definir os parâmetros, o número máximo deles correspondente à pesquisa sequencial é calculado por multiplicação:

No entanto, quando o teste começa, a barra de progresso assinala um número mais elevado:

Uma vez que a selecção genética considera um subconjunto do conjunto inicial de escolhas, parece que as etapas não devem ser, pelo menos, mais.

1) talvez eu tenha entendido mal e um passe com um conjunto de parâmetros não é um passo (e depois?)

2) talvez, indicador por engano mostra um número máximo de passos até ao qual são cortados conjuntos muito grandes de variantes (por memória - aproximadamente a tal volume), mas aqui acontece o contrário, como se....

3) o algoritmo genético não é simples e contém recálculos (as populações são povoadas com cópias, os indivíduos que passaram para populações filhas são recalculados, ....)

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
Acho que já descobri - indivíduos em novas populações e novos indivíduos não são recalculados, e os resultados são pesquisados entre os obtidos anteriormente, como
2010.08.04 13:43:44 Passe Genético do Testador (96, 190) encontrado em cache com resultado 43395.57
 

O algoritmo genético tem o seu próprio plano de treino inicial esperado para os cálculos. Evidentemente, este plano é apenas uma estimativa aproximada, e os valores reais são obtidos no final.

Neste caso, quando se souber que o número de ultrapassagens completas é inferior ao plano esperado, ajustaremos o número esperado de passes.

Obrigado por encontrar a inexactidão!

 

Há também uma questão sobre a biblioteca "ErrorDescription".

Na minha construção 298 o editor não sabe (linha 43)

TRADE_RETCODE_REQUEST_CONNECTION

Foi aqui discutido https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 que não houve tal erro na ajuda. Agora na ajuda há

10031

TRADE_RETCODE_CONNECTION

com o mesmo número e é reconhecido pelo editor.

Pergunta - o que é que o servidor comercial regressa actualmente nesta situação (e está 10031 mesmo lá) e haverá então uma nova versão da biblioteca?

 
k47:

Há também uma questão sobre a biblioteca "ErrorDescription".

Na minha construção 298 o editor não sabe (linha 43)

É melhor actualizar para construir o 302 e tentar novamente.
 

O que deve o utilizador fazer numa situação em que todo o trabalho da EA pára após a perda da ligação ao servidor?

O terminal prevê a transmissão de quaisquer sinais no caso de a EA deixar de funcionar?

Arquivos anexados:
example.txt  93 kb
 

Para que serve a pasta Projectos ?

Para que serve o botão do Projecto no MetaEditor Navigator?
 
Yedelkin:

O que deve o utilizador fazer numa situação em que todo o trabalho da EA pára após a perda da ligação ao servidor?

O terminal prevê a transmissão de quaisquer sinais no caso de a EA deixar de funcionar?

Até agora não há alarmes, vamos pensar no assunto.
1...717273747576777879808182838485...3184
Novo comentário