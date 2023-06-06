Erros, bugs, perguntas - página 78
Olá, responda à minha pergunta:
Porque não posso descarregar o mt5, descarrego o ficheiro de instalação, inicio a meio caminho, pára, salta para outro ponto de acesso, etc. No final há um erro...
-lido falhou [12002]
esta é a história constantemente, não importa quantas vezes reinstale o terminal ou janelas, mas agora ao terceiro dia falha
por favor diga-me porque é que esta construção regressa sempre 0
e como é que sei quantos minutos são agora?
Algo parecido com isto... :)
ou como este
PS
E este é o país mais lido... :(
Claro que lamento, mas já tentou ler o artigo - Migração da MQL4 para a MQL5?
Olá. Ao utilizar a optimização rápida com o algoritmo genético, o testador calcula de alguma forma estranhamente o número de passos necessários. Ao definir os parâmetros, o número máximo deles correspondente à pesquisa sequencial é calculado por multiplicação:
No entanto, quando o teste começa, a barra de progresso assinala um número mais elevado:
Uma vez que a selecção genética considera um subconjunto do conjunto inicial de escolhas, parece que as etapas não devem ser, pelo menos, mais.
1) talvez eu tenha entendido mal e um passe com um conjunto de parâmetros não é um passo (e depois?)
2) talvez, indicador por engano mostra um número máximo de passos até ao qual são cortados conjuntos muito grandes de variantes (por memória - aproximadamente a tal volume), mas aqui acontece o contrário, como se....
3) o algoritmo genético não é simples e contém recálculos (as populações são povoadas com cópias, os indivíduos que passaram para populações filhas são recalculados, ....)
2010.08.04 13:43:44 Passe Genético do Testador (96, 190) encontrado em cache com resultado 43395.57
O algoritmo genético tem o seu próprio plano de treino inicial esperado para os cálculos. Evidentemente, este plano é apenas uma estimativa aproximada, e os valores reais são obtidos no final.
Neste caso, quando se souber que o número de ultrapassagens completas é inferior ao plano esperado, ajustaremos o número esperado de passes.
Obrigado por encontrar a inexactidão!
Há também uma questão sobre a biblioteca "ErrorDescription".
Na minha construção 298 o editor não sabe (linha 43)
Foi aqui discutido https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 que não houve tal erro na ajuda. Agora na ajuda há
10031
TRADE_RETCODE_CONNECTION
Pergunta - o que é que o servidor comercial regressa actualmente nesta situação (e está 10031 mesmo lá) e haverá então uma nova versão da biblioteca?
O que deve o utilizador fazer numa situação em que todo o trabalho da EA pára após a perda da ligação ao servidor?
O terminal prevê a transmissão de quaisquer sinais no caso de a EA deixar de funcionar?
Para que serve a pasta Projectos ?Para que serve o botão do Projecto no MetaEditor Navigator?
