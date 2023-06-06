Erros, bugs, perguntas - página 33
Estaé uma sugestão digna de nota,
Embora do ponto de vista da lógica comum seja como coçar a orelha esquerda com a mão direita (mas isso não depende de si, depende dos programadores),
porquê a possibilidade de chamar os dados de um instrumento não nativo?
se ainda precisar de criar indicadores personalizados e chamá-los a partir de um símbolo exigido, em geral, a conclusão é pensar cabeça que eu compro.
A possibilidade de tal chamada é necessária, os criadores certamente não poderiam supor tal abordagem ao escrever os índices.
Refiro-me à indicação da ferramenta nos parâmetros do indicador do utilizador (e não nos parâmetros iCustom() como deveria ser na sua opinião).
PS
A prioridade no trabalho com iCustom() parece ter sido inicialmente dada ao comércio mecânico que, de facto, pressupõe que alguns momentos serão considerados e algumas acções serão realizadas no Expert Advisor e só então iCustom() será chamado para o indicador personalizado.
Caso contrário todo o trabalho e responsabilidade recaem sobre o programador que implementa o código do indyke (o que pode levar a erros fatais e consequências, porque demasiada fantasia do indyke pode levar à travagem ou ao crash do sistema como um todo).
Sugestão digna de atenção,Mas mais uma vez, posso chamar o indicador pronto para EUR com dados sobre JPY (por exemplo, não há dados suficientes sobre o iene)
Não tenho quaisquer dados para esta extensão e o que me dirá ???? a mesma canção.
É muito mais fácil lidar com erros e estrangulamentos na ferramenta nativa, e a verificação preliminar e a verificação final são feitas antes e depois da chamada no Expert Advisor ou do indicador de pedido de dados.
Presumo que existe uma segunda via, que é fundamentalmente errada do meu ponto de vista. De acordo com a sua lógica, é necessário criar uma ou mais funções no indicador (chamadas a partir da calculadora), calcular tudo o que é necessário nelas e devolver o resultado à calculadora.
PS
Mas é o seguinte - pode calcular o número de barras sobre um símbolo arbitrário. Mas e quanto a outras coisas?
Bug. Descrição. ATS sempre no mercado (capotamento por lote duplo 0,2).
Modo de teste todas as carraças. Tudo é normal.
modo teste, através da abertura de preços. a mesma peça.
Por alguma razão divide-se em 2 ofícios. talvez seja apenas a forma como é exibido, mas não é correcto. não deveria ser assim.
Reorganizar os comandos de abertura com os comandos de fecho. Deve ser por esta ordem
- posições próximas
- modificar posições
- posições em aberto
Então as suas posições próximas e abertas estarão no mesmo bar.
Se o mercado é de compra 0,1, abro uma venda 0,2. O resultado desta operação deve ser 0,1,1 numa transacção, e não duas.
Penso que os criadores compreenderam o que eu estava a dizer.
Eu escrevi este código
Parece funcionar bem, mas se leva tudo em conta, não sei.
Se o fizer, aqui está uma variante para si.
Se não estiver correcto, por favor corrigi-lo.
Agora tenho uma pergunta a fazer.
Porque é que o indicador é chamado pelo Conselheiro Especialista, o valor não coincide com o indicador.
Ou seja, o indicador tem 1,5123 e a EA recebe 1,5117
Tentei usá-lo porque não sei lê-lo e não quero perdê-lo.
e imagem
E o primeiro amortecedor, o instrumento sobre o qual está a funcionar, coincide.
Aqui está o código da EA, para além de estar duplicado no anexo.
E olha-se para o valor do indicador anterior.
Sim, a minha versão retrabalhada também tem uma verificação do comprimento da matriz, mas perdi-me nas direcções da série, como de costume,
e verificou-se que o desenho continuou, mas como o comprimento da matriz é inferior ao comprimento do gráfico, o desenho passou do fim para o meio (ou por aí),
Foi por isso que tive a impressão de que não havia rendição.
Em geral, suspeito que haverá confusão neste local durante muito tempo,
porque o mesmo problema se verificou com os visitantes do mql4.com e agora estão a descarregar aqui.
É isso mesmo.
Isso é óptimo. Penso que o código é simples e local, pelo que pode utilizá-lo como base.
Pergunta sobre a EA - devo escrever para o Service Desk?