Erros, bugs, perguntas - página 17
Acabou de actualizar o MT5.... eu próprio. Retirou todas as contas e servidores disponíveis ao mesmo tempo. Agora nem sequer posso começar uma conta demo :(. Então, o que fazer a seguir?
A propósito, uma coisa engraçada: não há servidores disponíveis, mas o botão "Next" (Próximo) está disponível. Pressionei-o, a janela seguinte aparece, até tenta abrir uma conta em MetaQuotes-Demo, mas sem sucesso.
porque não está disponível, tudo está disponível, basta abrir o editor e pressionar F1 e a ajuda será aberta e automaticamente actualizada se tiver
procure a ajuda F1 para CopyTime e compare-a com esta https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime
Acaba assim
Valor de retorno
Número de elementos de matriz copiados ou -1 em caso de erro.
Nota
Os elementos são contados desde a posição inicial do presente até ao passado, ou seja, uma posição inicial igual a 0 significa a barra actual.
há mais informações no link
Eu acabo assim...
Compilei indicadores personalizados e obtive as seguintes informações. Experimentei-o no meu ambiente.
Por favor, dê-me o código fonte do seu indicador (presumo que não seja um zig-zag personalizado da entrega, mas alguma modificação do mesmo). Pode estar numa mensagem privada.
+ avisem-me da construção do vosso terminal e de toda a informação possível. Vamos tentar encontrar a razão.
Experimentei-o no meu site e compilou sem qualquer problema.
Soube que houve uma actualização para a construção do 288. Poderia especificar que construção tinha antes da actualização?
E dê mais detalhes: OS, presença de UAC, etc.
Existe uma inexactidão na documentação:
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
A função retorna um resultado nulo.
No entanto, afirma que"devolve o número de elementos inicializados".
Os registos do servidor mostram que está a utilizar uma antiga construção de terminal: 240 a partir de 21 de Janeiro de 2010 (conta demo 95063).
Muitas coisas mudaram durante este tempo, em particular o apoio de construções antigas foi cortado. Daí o desaparecimento de todas as contas e servidores.
É por isso que se deve actualizar para novas construções. Se não actualizou devido a quaisquer bugs, por favor informe-os.
A única coisa que pode fazer agora é o seguinte:
Obrigado!
- Nas definições do terminal (menu Service-Settings-Server tab) especificar o servidor demo.metatrader5.com:443, clicar OK e abrir uma nova conta demo.
- Ou descarregar e instalar novamente o terminal: após a instalação, o endereço do servidor demo MetaQuotes nunca será removido da lista de servidores.
Descarregar o terminal cliente MetaTrader 5 a partir do seguinte link: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Caros Desenvolvedores, por favor, vejam como os volumes são exibidos no gráfico.
Volume de comércio:
Marque o volume:
Há alguns picos no volume de comércio. É suposto ser assim?
E mais uma pergunta. Quando copio CopyRealVolume, o resultado é sempre zero para a última barra. Este "volume de comércio" existe?