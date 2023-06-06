Erros, bugs, perguntas - página 17

Acabou de actualizar o MT5.... eu próprio. Retirou todas as contas e servidores disponíveis ao mesmo tempo. Agora nem sequer posso começar uma conta demo :(. Então, o que fazer a seguir?

A propósito, uma coisa engraçada: não há servidores disponíveis, mas o botão "Next" (Próximo) está disponível. Pressionei-o, a janela seguinte aparece, até tenta abrir uma conta em MetaQuotes-Demo, mas sem sucesso.

sergey1294:
porque não está disponível, tudo está disponível, basta abrir o editor e pressionar F1 e a ajuda será aberta e automaticamente actualizada se tiver

procure a ajuda F1 para CopyTime e compare-a com esta https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

Acaba assim

Valor de retorno

Número de elementos de matriz copiados ou -1 em caso de erro.

Nota

Os elementos são contados desde a posição inicial do presente até ao passado, ou seja, uma posição inicial igual a 0 significa a barra actual.

há mais informações no link

Prival:

Eu acabo assim...

A propósito, eu também. Alpari, construir 286
 
Alexkl68:
Compilei indicadores personalizados e obtive as seguintes informações. Experimentei-o no meu ambiente.

Por favor, dê-me o código fonte do seu indicador (presumo que não seja um zig-zag personalizado da entrega, mas alguma modificação do mesmo). Pode estar numa mensagem privada.

+ avisem-me da construção do vosso terminal e de toda a informação possível. Vamos tentar encontrar a razão.

Experimentei-o no meu site e compilou sem qualquer problema.

 
A mira é muito inconveniente para se trabalhar com ela. Um clique repetido no botão da roda não a remove, e ao clicar com o botão direito do rato surge um menu de contexto que não é necessário de momento.
 
west100:

Soube que houve uma actualização para a construção do 288. Poderia especificar que construção tinha antes da actualização?

E dê mais detalhes: OS, presença de UAC, etc.

 
lea:

Existe uma inexactidão na documentação:

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

A função retorna um resultado nulo.

No entanto, afirma que"devolve o número de elementos inicializados".

Obrigado, corrigiu-o. Agora soa assim: Sem valor de retorno.
 
Prival:

procure a ajuda F1 para CopyTime e compare-a com esta https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

a minha termina assim

a ligação tem mais informações

As actualizações automáticas da ajuda MQL5 são menos frequentes do que no website. Pode actualizar à força a ajuda se alterar a língua de interface do MetaEditor 5. Ou pode descarregar e instalar manualmente o ficheiro de ajuda.
 
Os registos do servidor mostram que está a utilizar uma antiga construção de terminal: 240 a partir de 21 de Janeiro de 2010 (conta demo 95063).

Muitas coisas mudaram durante este tempo, em particular o apoio de construções antigas foi cortado. Daí o desaparecimento de todas as contas e servidores.

É por isso que se deve actualizar para novas construções. Se não actualizou devido a quaisquer bugs, por favor informe-os.

A única coisa que pode fazer agora é o seguinte:

  • Nas definições do terminal (menu Service-Settings-Server tab) especificar o servidor demo.metatrader5.com:443, clicar OK e abrir uma nova conta demo.
  • Ou descarregar e instalar novamente o terminal: após a instalação, o endereço do servidor demo MetaQuotes nunca será removido da lista de servidores.
    Descarregar o terminal cliente MetaTrader 5 a partir do seguinte link: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Caros Desenvolvedores, por favor, vejam como os volumes são exibidos no gráfico.

Volume de comércio:

Marque o volume:

Há alguns picos no volume de comércio. É suposto ser assim?

E mais uma pergunta. Quando copio CopyRealVolume, o resultado é sempre zero para a última barra. Este "volume de comércio" existe?

