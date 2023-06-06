Erros, bugs, perguntas - página 24
Na MQL4, esta função foi implementada utilizando WinAPI, que exigia um ficheiro WinUser32.mqh, agora não é necessário (pelo menos, não é exigido explicitamente).
Pelo menos 5 constrói já, incluindo 291
construir 291
MetaTester: fecho fixo das posições no final dos testes.
As posições estão agora fechadas uma hora antes.
Posso citar um consultor especializado, se necessário.
Pelo menos as últimas 5 construções, incluindo 291
O que mostra a optimização "Balance Max" (teste)? Até agora, seleccionou "Balance+ Min Drawdown" e os resultados são em conformidade.
O que é que "resultados apropriados" têm a ver com isto?
O depósito inicial é um número de quatro dígitos, enquanto que os resultados da optimização, por alguma razão, estão em seis dígitos. Isto é um insecto.
Veja os resultados obtidos utilizando diferentes valores dos parâmetros de optimização, incluindo o parâmetro "Balance+ Min Drawdown". E como eles diferem uns dos outros.
Portanto, a questão permanece: o que mostra o parâmetro de optimização (teste) por "Balance Max"?
E quanto aos números de seis dígitos, mesmo com o parâmetro inicial "Balance Max", tenho números de nove dígitos https://www.mql5.com/ru/forum/1227:). E ao seleccionar o parâmetro "Balance + Min Drawdown" será uma confusão total :) ))) Mas estou à espera de uma actualização da construção.
Por favor não se dê ao trabalho de comentar as minhas mensagens. O meu relatório de erros é dirigido aos programadores e copiei-o aqui e não no Service Desk porque tive de mostrar capturas de ecrã.
Yedelkin:
Portanto, a questão permanece: O que mostra a optimização (teste) do "Balance Max"?
Não serei incomodado por isso.
Não é difícil para mim afirmar o óbvio. Se ler a ajuda poderia ter encontrado a resposta por si próprio sem se referir aos programadores.
Onde na ajuda diz: "O tamanho do equilíbrio em cada corrida de optimização é 100 vezes maior do que realmente é. Mas não preste atenção a isto, é apenas uma falha inofensiva"?
Mostre-me, aponte-me.