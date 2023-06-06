Erros, bugs, perguntas - página 14
A optimização por bool foi corrigida
OK, só que não vejo qualquer movimento na aplicação (ainda havia certas nuances)...
As aplicações serão sincronizadas ao fim de algum tempo.
Foi observado que, se lhes lembrarmos, a sincronização é mais rápida.
PS
Por exemplo, o meu pedido #14620 parece ter sido esquecido (demora demasiado tempo a sincronizá-lo)...
Pode dizer-me o que estou a fazer mal? Os indicadores foram criados para clarificação.
1. criei dois indicadores, separadamente tudo funciona (sorteios).
Indicador 00 (unicolor)
Indicador 11 (multi-colorido)
Quero combiná-los; tomo o indicador 11 (multicolor) como base e adiciono um tampão, como se faz no indicador 00
A linha (Buffer_2[i]=high[i];) não é desenhada, embora seja calculada, eu posso mudar de cor.
O que estou a fazer mal ?
O que é que estou a fazer mal?
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
É prática comum utilizar um ficheiro de configuração para configurações, especialmente se houver muitas configurações. Mas o nome do ficheiro de configuração pode ser passado como um parâmetro.
A prática comum (entre os profissionais) é quando o terminal emite uma mensagem de erro, mas não quando se despista.
Eu apoio-o - Não feche o terminal nem retire a EA do gráfico em todas as oportunidades (de acordo com os programadores)...
PS
Por falar em aves, há um pedido #17391 apenas sobre este assunto...
Descarregue a última versão da ajuda e dê uma olhada em"Referência MQL5 / Constantes, enumerações e estruturas padrão / Estado do ambiente / Informações sobre ferramentas".
Comparei a versão online com o ficheiro que tenho. Ou sou completamente cego ou eles são completamente iguais...
Presumo que estamos a falar do próximo lançamento do terminal e de uma nova versão de ajuda?