Erros, bugs, perguntas - página 15
Comparei a versão online com o ficheiro que tenho. Ou sou completamente cego ou são completamente iguais...
Não o descarregou, ou teria visto
Interesting:
Por falar em aves, há a aplicação #17391, apenas sobre esse tema...
Ainda não o descarregou, ou tê-lo-ia visto.
Pensei que a ajuda é automaticamente actualizada nas melhores tradições. Procurei ajuda "nativa", tudo é igual, tentei de Alpari (embora pareça ser a mesma ajuda), o resultado é o mesmo...
Acontece que devia tê-lo carregado com bolachas, estou a ficar velho...
Não o tome como uma "transgressão", mas - Posso não corrigir a versão online?
Porque é que o terminal não consegue ver a nova versão da ajuda?
Uma prática comum (entre os profissionais) é que o terminal gere uma mensagem de erro, e não que se despiste.
Iremos corrigir o erro crashing, é claro; esta é a hipótese por defeito.
O conselho era simplesmente sobre ficheiros de configuração como um método de gestão de um conjunto complexo de parâmetros de entrada.
Solicitei a propriedade SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) e devolve zero. Também no testador ao executar o PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) o pedido de propriedade também devolve sempre zero
Já estamos a tratar de um pedido semelhante.
Obrigado pela mensagem.
Existe um pedido como este?
log
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora AUDUSD[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora EURUSD[0]=2010.06.25 23:00:00
não há barra AUDUSD 23:00, não existe.
aqui está uma fotografia
É suposto ser assim? Qual será o resultado desta função se ela atingir um buraco na história ?
Estranha inactividade dentro do ciclo... :(
Descrição do problema
A impressão (e não só) não funciona num simples guião (ou em indicadores) dentro do laço
Sequência de acções
Talvez isto seja mais correcto?
Existe um pedido como este?
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora AUDUSD[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora EURUSD[0]=2010.06.25 23:00:00
não há barra AUDUSD 23:00, não existe.
aqui está uma fotografia
É suposto ser assim? Qual será o resultado desta função se ela atingir um buraco na história ?
Olha para o código
Há um pedido para um bar cujo tempo de abertura está à esquerda da var=2010.06.25 23:00:00
var=2010.06.25 23:00:00
na profundidade da história. Actualizámos recentemente a ajuda para as funções Copy...(), por exemplo para CopyTime():
Nota
Se o intervalo dos dados solicitados estiver completamente fora dos dados disponíveis no servidor, a função retorna -1. Se os dados solicitados estiverem fora do TERMINAL_MAXBARS(número máximo de barras no gráfico), esta função também retornará -1.
Ao solicitar dados do indicador, se as séries de tempos solicitadas ainda não tiverem sido construídas, ou se precisarem de ser descarregadas do servidor, a função retornará -1 imediatamente, mas o próprio processo de descarregamento/construção será iniciado.
Ao solicitar dados ao Expert Advisor ou a um script, o carregamento do servidor será iniciado, se o terminal não tiver esses dados localmente, ou a construção das séries temporais necessárias começará, se os dados puderem ser construídos a partir do histórico local, mas ainda não estiverem prontos. A função devolverá a quantidade de dados que estarão prontos no tempo limite, mas o carregamento do histórico continuará, e o próximo pedido semelhante devolverá mais dados.
Ao solicitar dados no intervalo de datas especificado, apenas os dados que se enquadram no intervalo solicitado serão devolvidos, e o intervalo é especificado e levado em conta para o segundo mais próximo. Isto significa que o tempo de abertura de qualquer barra para a qual um valor é devolvido (volume, spread, valor no tampão indicador, preço Aberto, Alto, Baixo, Tempo Fechado ou Tempo Aberto) está sempre dentro do intervalo solicitado.
Assim,se o dia actual da semana for sábado, então ao tentar copiar os dados no horário semanal, especificando start_time=Last Tuesday e stop_time=Last Friday, a função irá retornar 0, uma vez que a hora de abertura no horário semanal cai sempre ao domingo, mas nenhuma barra semanal cai no intervalo especificado.
Se quiser obter o valor correspondente à barra inacabada actual, pode utilizar a primeira forma de chamada com start_pos=0 e count=1.