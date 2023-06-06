Erros, bugs, perguntas - página 15

Novo comentário
 
Interesting:

Comparei a versão online com o ficheiro que tenho. Ou sou completamente cego ou são completamente iguais...


Não o descarregou, ou teria visto


[Excluído]  

Interesting:

Por falar em aves, há a aplicação #17391, apenas sobre esse tema...

Eu esperava certamente mais. Teremos de nos ocupar o mais possível de apanhar insectos e lidar com eles a um nível 'baixo'...
[Excluído]  
Rosh:

Ainda não o descarregou, ou tê-lo-ia visto.


Pensei que a ajuda é automaticamente actualizada nas melhores tradições. Procurei ajuda "nativa", tudo é igual, tentei de Alpari (embora pareça ser a mesma ajuda), o resultado é o mesmo...

Acontece que devia tê-lo carregado com bolachas, estou a ficar velho...

Não o tome como uma "transgressão", mas - Posso não corrigir a versão online?


PS

Porque é que o terminal não consegue ver a nova versão da ajuda?

[Excluído]  
Interesting:

PS

Porque é que o terminal não consegue ver a nova versão da ajuda?

Já está, à espera do novo lançamento...
 
simpleton:
Uma prática comum (entre os profissionais) é que o terminal gere uma mensagem de erro, e não que se despiste.

Iremos corrigir o erro crashing, é claro; esta é a hipótese por defeito.

O conselho era simplesmente sobre ficheiros de configuração como um método de gestão de um conjunto complexo de parâmetros de entrada.

 
Símbolo SolicitadoInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) propriedade, retorna zero, é isto um erro ou esta função ainda não está disponível. Também no testador ao executar o PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) o pedido de propriedade também devolve sempre zero
 
sergey1294:
Solicitei a propriedade SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) e devolve zero. Também no testador ao executar o PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) o pedido de propriedade também devolve sempre zero

Já estamos a tratar de um pedido semelhante.

Obrigado pela mensagem.

 

Existe um pedido como este?

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime ctm[1], var;
   if(CopyTime("EURUSD",_Period,  0,1,ctm)==1) Print("EURUSD time[0]=", ctm[0]);
   var=ctm[0];
   if(CopyTime("AUDUSD",_Period,  0,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]);
   // запросим на время var=2010.06.25 23:00:00
   // должна быть ошибка, т.к. этого бара не существует
   // но все срабатывает
   if(CopyTime("AUDUSD",_Period,var,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

log

2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora AUDUSD[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora AUDUSD[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora EURUSD[0]=2010.06.25 23:00:00

não há barra AUDUSD 23:00, não existe.
aqui está uma fotografia

É suposto ser assim? Qual será o resultado desta função se ela atingir um buraco na história ?

[Excluído]  
Sorento:

Estranha inactividade dentro do ciclo... :(

Descrição do problema

A impressão (e não só) não funciona num simples guião (ou em indicadores) dentro do laço

Sequência de acções

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Xoxma.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int i,j=0,k=0;
   i=12;
   Print("#6 ",i," ",j," !");
   for(j=i;j<=0;j--)
     {k=k+j;
      Print(j);Print("+ ",k);
     }
   Print("#7 ",i," ",j," K= ",k," !");

  }
//+------------------------------------------------------------------+


Talvez isto seja mais correcto? 

  for(j=i;j>=0;j--)
  {
  k=k+j;
  Print(j);
  Print("+ ",k);
  }
 
Prival:

Existe um pedido como este?

log

2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora AUDUSD[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora AUDUSD[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) hora EURUSD[0]=2010.06.25 23:00:00

não há barra AUDUSD 23:00, não existe.
aqui está uma fotografia

É suposto ser assim? Qual será o resultado desta função se ela atingir um buraco na história ?

Olha para o código

   if(CopyTime("AUDUSD",_Period,var,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]);

Há um pedido para um bar cujo tempo de abertura está à esquerda da var=2010.06.25 23:00:00

var=2010.06.25 23:00:00

na profundidade da história. Actualizámos recentemente a ajuda para as funções Copy...(), por exemplo para CopyTime():

Nota

Se o intervalo dos dados solicitados estiver completamente fora dos dados disponíveis no servidor, a função retorna -1. Se os dados solicitados estiverem fora do TERMINAL_MAXBARS(número máximo de barras no gráfico), esta função também retornará -1.

Ao solicitar dados do indicador, se as séries de tempos solicitadas ainda não tiverem sido construídas, ou se precisarem de ser descarregadas do servidor, a função retornará -1 imediatamente, mas o próprio processo de descarregamento/construção será iniciado.

Ao solicitar dados ao Expert Advisor ou a um script, o carregamento do servidor será iniciado, se o terminal não tiver esses dados localmente, ou a construção das séries temporais necessárias começará, se os dados puderem ser construídos a partir do histórico local, mas ainda não estiverem prontos. A função devolverá a quantidade de dados que estarão prontos no tempo limite, mas o carregamento do histórico continuará, e o próximo pedido semelhante devolverá mais dados.

Ao solicitar dados no intervalo de datas especificado, apenas os dados que se enquadram no intervalo solicitado serão devolvidos, e o intervalo é especificado e levado em conta para o segundo mais próximo. Isto significa que o tempo de abertura de qualquer barra para a qual um valor é devolvido (volume, spread, valor no tampão indicador, preço Aberto, Alto, Baixo, Tempo Fechado ou Tempo Aberto) está sempre dentro do intervalo solicitado.

Assim,se o dia actual da semana for sábado, então ao tentar copiar os dados no horário semanal, especificando start_time=Last Tuesday e stop_time=Last Friday, a função irá retornar 0, uma vez que a hora de abertura no horário semanal cai sempre ao domingo, mas nenhuma barra semanal cai no intervalo especificado.

Se quiser obter o valor correspondente à barra inacabada actual, pode utilizar a primeira forma de chamada com start_pos=0 e count=1.

1...8910111213141516171819202122...3184
Novo comentário