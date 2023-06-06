Erros, bugs, perguntas - página 10
Gostaria de voltar à minha pergunta sobre o cálculo correcto da margem. Como a Renat notou, nos meus cálculos, o LotRqdMgn (margem necessária para comprar 1 lote) não tem em conta o preço da moeda. Lembrei-me de ter visto uma tal mesa
Assim, acontece que há um erro na tabela: em vez de Lotes*Tamanho/ Alavancagem, deveria ser Preço*Lotes*Tamanho/ Alavancagem.
tenho uma boa ligação com o servidor. o histórico não está a ser carregado.
Digam-me se os vossos servidores estão bem agora. Já tenho isto há algum tempo.
2010.06.15 20:34:18 Rede '92879': autorização em MetaQuotes-Demo falhou (Serviço não está disponível)
ou sou eu que tenho o problema?
É a hora da última citação que chegou ao terminal. São 20:45, hora de Moscovo.
joo:
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
Aqui tudo está bem brocompany.ru, aqui também forex4you.org
Referia-me aos servidores MQ.
Acrescento FIBO ao forex4you - eles também funcionam.
Diz-me quem sabe o que significam estas mensagens:
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Excepção desatendida em 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Instrução ilegal [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Violação de acesso lido a 0x00000070 em 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'.
Talvez não seja nada, mas a instrução Ilegal [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] está a incomodar-me.
A questão é que às vezes funciona e às vezes cai e esta instabilidade não é clara, se não funcionasse então claramente.
Também tenho algumas coisas estranhas a acontecer com o testador, quando inicio a minha EA, todo o terminal cai no testador, mas se o colocar num gráfico, tudo está bem.
O conselheiro é multi-moeda?