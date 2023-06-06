Erros, bugs, perguntas - página 5

Novo comentário
[Excluído]  
Interesting:

Uma nova palavra na biblioteconomia, ou o espantoso ao lado...


Criei um consultor especializado que utiliza a biblioteca, verifiquei todas as obras. Criei um arquivo contendo o Expert Advisor, esta biblioteca e alguns ficheiros MQL5 e MQH. Entreguei o arquivo ao revelador para testes.


No entanto, é estranho porque o cliente diz que tudo corre correctamente. Tempestades magnéticas talvez?
 
Interesting:

Comecei a compreender o que funciona (ou melhor, não funciona) e descobri um facto surpreendente - o terminal vê a biblioteca compilada no directório (como *.ex5), mas teimosamente "lava-a", o que não é muito bom, como compreende...

Depois de tentar muitas razões possíveis para tal comportamento, decidi colocar o ficheiro original (como *.mq5) na pasta com a biblioteca. Tentei adicionar um EA ao gráfico - oh meu deus, funcionou.

PS

A propósito, o mesmo acontece com o próprio Expert Advisor, o ficheiro *.ex5 é persistentemente apagado... :(


Este é um sintoma muito mau!

Ontem tive-o da mesma forma. Após a actualização do terminal, procurou teimosamente o ficheiro com a fonte e apagou-o compilado sem ele.

Após a reinstalação normal do sítio "bug", desapareceu.

Hoje, mais uma vez, foi pedido para reiniciar após a actualização automática. Aparentemente, o "insecto" foi removido. Mas decidi actualizar apenas a partir do website.

Porquê e porquê um ficheiro de fonte terminal?

 

По ходу пьесы у меня созрел ряд вопросов:

1. Porque é que o Expert Advisor não funciona se a biblioteca só está representada como .ex5?

2. Porque é que o terminal elimina teimosamente este ficheiro do directório?

3. Porque é que o diário de bordo terminal não tem um comentário claro sobre todos os pontos acima?

4. Porque é que a documentação não diz que este comportamento é possível?


E finalmente a quinta e última questão - como lidar com tudo isto e o que estou a fazer mal (pode ser que falte um ficheiro EX5 no terminal e que esteja à procura de algo, por exemplo um ficheiro de cabeçalho ou a própria biblioteca)?


PS

A propósito, tenho o mesmo bug com o próprio Expert Advisor, ele teima em apagar o ficheiro *.ex5... :(



Por alguma razão, não vejo o seu pedido no balcão de atendimento
 

A recompilação forçada de EAs deve-se a uma alteração na versão do compilador. O novo compilador gera um código ligeiramente diferente, o que é incompatível com a versão anterior.

[Excluído]  
stringo:
Por alguma razão, não vejo o seu pedido no balcão de atendimento
Bem, isso é porque não estava lá... :)
[Excluído]  
stringo:

A recompilação forçada de EAs está associada a uma alteração da versão do compilador. O novo compilador gera um código ligeiramente diferente, o que é incompatível com a versão anterior.

Estou a ver, estava a fazê-lo no 279 e não esperava tais mudanças.


PS

Para o futuro - será possível não apagar ficheiros à força, se o terminal detectar a versão original, mas, em vez disso, deixá-lo apenas escrever estúpido no registo que preciso para actualizar o ex5?

Posso compreender porque é que o perito não quer trabalhar, mas o cliente pode não perceber...

Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileDelete - Документация по MQL5
 

Os ficheiros EX5 em novas construções estão a ser activamente actualizados, pelo que o terminal está a apagar as versões antigas.

Apenas na construção 281, a versão foi novamente alterada.

Dentro de algum tempo, o processo estabilizará e deixaremos de alterar as versões dos ficheiros compilados.
 
Interesting:

Para o futuro - não podemos apagar à força os ficheiros se o terminal detectar as versões originais, mas em vez disso deixá-los apenas escrever no registo sobre a necessidade de actualizar o ex5?

Posso compreender porque é que o perito não quer trabalhar, mas o cliente pode não perceber...

Sim. É uma ideia sensata registar as razões para a eliminação de versões antigas.
[Excluído]  
Renat:
Sim. É uma ideia sensata escrever num registo para justificar a remoção de versões antigas.

De preferência, não apagar nada, sem autorização do utilizador. Pelo menos, se o terminal não tiver encontrado um ficheiro de origem com o mesmo nome do ex5.


Se o terminal encontrar o ficheiro fonte, pode recompilar automaticamente, e se não o encontrar, basta dizer-lhe se precisa de tal trabalho.


PS

Penso que esta é a abordagem correcta ao trabalhar com quaisquer ficheiros que não estejam incluídos no pacote básico. E quem sabe se o utilizador pode restaurar estes ficheiros...

 

diz na ajuda.

int dia_do_ano; // número de série do ano (1 de Fevereiro é o 32º dia do ano)

Por alguma razão, aparece sempre como 31 ((

o guião em anexo

no ficheiro

2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31

Arquivos anexados:
666.mq5  3 kb
123456789101112...3184
Novo comentário