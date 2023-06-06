Erros, bugs, perguntas - página 5
Uma nova palavra na biblioteconomia, ou o espantoso ao lado...
Criei um consultor especializado que utiliza a biblioteca, verifiquei todas as obras. Criei um arquivo contendo o Expert Advisor, esta biblioteca e alguns ficheiros MQL5 e MQH. Entreguei o arquivo ao revelador para testes.
Comecei a compreender o que funciona (ou melhor, não funciona) e descobri um facto surpreendente - o terminal vê a biblioteca compilada no directório (como *.ex5), mas teimosamente "lava-a", o que não é muito bom, como compreende...
Depois de tentar muitas razões possíveis para tal comportamento, decidi colocar o ficheiro original (como *.mq5) na pasta com a biblioteca. Tentei adicionar um EA ao gráfico - oh meu deus, funcionou.PS
Este é um sintoma muito mau!
Ontem tive-o da mesma forma. Após a actualização do terminal, procurou teimosamente o ficheiro com a fonte e apagou-o compilado sem ele.
Após a reinstalação normal do sítio "bug", desapareceu.
Hoje, mais uma vez, foi pedido para reiniciar após a actualização automática. Aparentemente, o "insecto" foi removido. Mas decidi actualizar apenas a partir do website.
Porquê e porquê um ficheiro de fonte terminal?
По ходу пьесы у меня созрел ряд вопросов:
1. Porque é que o Expert Advisor não funciona se a biblioteca só está representada como .ex5?
2. Porque é que o terminal elimina teimosamente este ficheiro do directório?
3. Porque é que o diário de bordo terminal não tem um comentário claro sobre todos os pontos acima?
4. Porque é que a documentação não diz que este comportamento é possível?
E finalmente a quinta e última questão - como lidar com tudo isto e o que estou a fazer mal (pode ser que falte um ficheiro EX5 no terminal e que esteja à procura de algo, por exemplo um ficheiro de cabeçalho ou a própria biblioteca)?
PS
A recompilação forçada de EAs deve-se a uma alteração na versão do compilador. O novo compilador gera um código ligeiramente diferente, o que é incompatível com a versão anterior.
Por alguma razão, não vejo o seu pedido no balcão de atendimento
Estou a ver, estava a fazê-lo no 279 e não esperava tais mudanças.
PS
Para o futuro - será possível não apagar ficheiros à força, se o terminal detectar a versão original, mas, em vez disso, deixá-lo apenas escrever estúpido no registo que preciso para actualizar o ex5?
Posso compreender porque é que o perito não quer trabalhar, mas o cliente pode não perceber...
Os ficheiros EX5 em novas construções estão a ser activamente actualizados, pelo que o terminal está a apagar as versões antigas.
Apenas na construção 281, a versão foi novamente alterada.Dentro de algum tempo, o processo estabilizará e deixaremos de alterar as versões dos ficheiros compilados.
Sim. É uma ideia sensata escrever num registo para justificar a remoção de versões antigas.
De preferência, não apagar nada, sem autorização do utilizador. Pelo menos, se o terminal não tiver encontrado um ficheiro de origem com o mesmo nome do ex5.
Se o terminal encontrar o ficheiro fonte, pode recompilar automaticamente, e se não o encontrar, basta dizer-lhe se precisa de tal trabalho.
PS
Penso que esta é a abordagem correcta ao trabalhar com quaisquer ficheiros que não estejam incluídos no pacote básico. E quem sabe se o utilizador pode restaurar estes ficheiros...
diz na ajuda.
int dia_do_ano; // número de série do ano (1 de Fevereiro é o 32º dia do ano)
Por alguma razão, aparece sempre como 31 ((
o guião em anexo
no ficheiro
2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31