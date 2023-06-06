Erros, bugs, perguntas - página 22
Ao ler a secção, não consegui encontrar uma resposta para a questão da frequência com que se realiza a redigitalização automática da rede. Tem alguma ideia?
Bom dia a todos.
Pergunta aos criadores - Posso perguntar como é que as operações de equilíbrio se reflectirão no OnTrade (se é que se reflectirão)?
Estou a falar de apanhar exactamente operações de saldo (depósito/resgate) na conta durante a demonstração e negociação real, bem como processar "levantamentos" no tester....
1. A largura das colunas pode ser ajustada? Quando o banco é exposto, comprime tudo e não lhe deixa ver as citações.
Obrigado. (risos) Uau, isso é muito bom material.
1. É possível ajustar a largura das colunas. Quando o banco é exposto, comprime tudo e não lhe deixa ver as citações.
Se é uma pessoa que gosta mais de imagens do que de texto, então acrescentarei um screenshot - "Como desactivar o Auto-Size para larguras de colunas no Market Watch".
Bom dia a todos.
Para definir a largura manualmente, desactivar a opção "Auto-size" no menu de contexto.
1. obrigado, claro, mas mesmo assim "tamanho automático" é muito estranho, se um campo vazio é de tamanho automático para que comprima células com informação, não é correcto.
2. se não houver outros fornecedores de cotações, então (o campo) é de alguma forma inútil. Não consigo entender para que serve? Se haverá apenas um nome ou como agora não há absolutamente nada
Este campo é reservado para informação sobre o fornecedor de liquidez, não sobre o fornecedor da cotação.
Posso elaborar um pouco mais sobre isto, só não consigo tirá-lo da minha cabeça. Como pode haver liquidez sem preço? Então venderei EURUSD a 1,6 e o UBS dar-me-á liquidez?
Este exemplo é exagerado, mas mostra que não há liquidez sem preço (para além de cotações)... Deve-me estar a faltar algo...
Ou seja, o tamanho não flutua, dependendo se as colunas estão cheias ou vazias. Se não for necessária uma coluna, é melhor desactivá-la.
O campo bancário pode mostrar tanto o fornecedor de liquidez como o fornecedor de cotações. O campo do banco é preenchido pela porta de entrada/datafeto.