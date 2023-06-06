Erros, bugs, perguntas - página 18

Na MQL4 havia tal função 

double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) 
Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. 
Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).  
Na MQL5 não encontrei um análogo, será que tal função estará disponível ou devo eu próprio calculá-la? Em caso afirmativo, por favor aconselhar como fazê-lo correctamente.
 

Ver p. 16 deste tópico. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Uma pergunta popular, no entanto! :)
 
Não há aí nenhuma informação necessária, existe apenas a função ACCOUNT_FREEMARGIN para devolver fundos livres , e eu preciso exactamente quanto fundos livres são deixados depois de abrir posição com volume por exemplo 0,1 lote
 
Qual é a diferença entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" e"o número de fundos livres remanescentes após a abertura de uma posição de, por exemplo, 0,1 lote"?

Em particular, em ambos os casos estamos a falar de "fundos livres". "Fundos grátis para quê exactamente?

ACCOUNT_FREEMARGIN

Valor da conta na moeda do depósito, que está disponível para a abertura de uma posição.

duplo


ACCOUNT_FREEMARGIN, tanto quanto sei, devolve o estado actual dos fundos disponíveis.

Em alguns casos é também necessário determinar o montante de "fundos livres", tendo em conta a posição que ainda não está aberta, mas que pode ser aberta.

 
É isso mesmo ACCOUNT_FREEMARGIN devolve o estado actual dos fundos livres, mas preciso de obter o valor dos fundos livres remanescentes antes de abrir uma posição.
doubleFreeMarginCheck( símbolo de corda, int cmd, volume duplo)
 

Penso ter compreendido a característica em questão: determinar a quantidade de fundos livres que permanecerão se uma posição for aberta. Veja as seguintes secções do manual MQL5:

- CAccountInfo;

- FreeMarginCheck.

