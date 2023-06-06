Erros, bugs, perguntas - página 18
Na MQL4 havia tal funçãoNa MQL5 não encontrei um análogo, será que tal função estará disponível ou devo eu próprio calculá-la? Em caso afirmativo, por favor aconselhar como fazê-lo correctamente.
Quando mudei para um novo dia, todas as citações para o 29º desapareceram. reiniciar o terminal não ajuda. refrescar o gráfico também.
Ver página 16 deste tópico. 16 deste tópico. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Pergunta popular, no entanto! :)
A que servidor está ligado o terminal?
não existe aí informação necessária, existe apenas a função ACCOUNT_FREEMARGIN, e preciso nomeadamente do número de fundos livres deixados após a abertura de uma posição por volume por exemplo 0,1 lote
Qual é a diferença entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" e"o número de fundos livres remanescentes após a abertura de uma posição de, por exemplo, 0,1 lote"?
Em particular, em ambos os casos estamos a falar de "fundos livres". "Fundos grátis para quê exactamente?
ACCOUNT_FREEMARGIN
Valor da conta na moeda do depósito, que está disponível para a abertura de uma posição.
duplo
ACCOUNT_FREEMARGIN, tanto quanto sei, devolve o estado actual dos fundos disponíveis.
Em alguns casos é também necessário determinar o montante de "fundos livres", tendo em conta a posição que ainda não está aberta, mas que pode ser aberta.
Penso ter compreendido a característica em questão: determinar a quantidade de fundos livres que permanecerão se uma posição for aberta. Veja as seguintes secções do manual MQL5:
- CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.