Erros, bugs, perguntas - página 21
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
....
Além disso, pode ler a secção de ajuda do terminal "Barra de estado -> Mudança de menu de pontos de acesso".
Obrigado. (risos) Uau, isso é muito bom material.
1. É possível ajustar a largura das colunas. Quando o banco é exposto, comprime tudo e não me deixa ver as citações.
2. Conectará vários fornecedores de citações em simultâneo (há muito tempo atrás eu tinha esse desejo de utilizar o MT5)? Se eu quiser usar a minha própria firma de corretagem posso escolher uma melhor. (algo como interbancário)
2. pretende ligar vários fornecedores de cotações no futuro (há muito tempo atrás eu tinha esse desejo para o MT5)? Como se houvesse três empresas de corretagem (bancos) nas quais eu tivesse uma conta real. Se eu quiser usar a minha própria firma de corretagem posso escolher uma melhor. (algo como interbancário).
Não, mas há opções:
Não, mas há opções:...
É uma pena que seja tão rápido e categórico (( está a privar-nos de uma coisa muito saborosa. Vamos esperar pelo MT6 :-).
E estas soluções são claras, se alguém decidir fazê-lo, para descarregar citações de diferentes terminais, seria mais conveniente analisá-las noutro programa matlab (matcad) e dar comandos aos terminais (comprar, vender)
2. pretende ligar vários fornecedores de cotações no futuro (há muito tempo atrás eu tinha esse desejo para o MT5)? Como se houvesse três empresas de corretagem (bancos) nas quais eu tivesse uma conta real. Se houver três contas actualmente abertas, posso escolher entre elas uma taxa mais conveniente para o meu robot de negociação (algo como o mercado interbancário ou o mercado interbancário). (tipo de interbancário).
...esperarei pelo MT6 :-).
Prival:
2. pretende ligar vários fornecedores de cotações no futuro (há muito tempo atrás eu tinha esse desejo para o MT5)? Como se houvesse três empresas de corretagem (bancos) nas quais eu tivesse uma conta real. Se eu quiser usar a minha própria firma de corretagem posso escolher uma melhor. (algo como interbancário)
É claro que estou a usar a minha própria opinião:
Penso que tal possibilidade não é muito correcta em termos de implementação, porque se quiser analisar citações (e não só) de diferentes empresas de corretagem é melhor aplicar aplicações e bases de dados externas (toda a questão está apenas na tecnologia desse processamento de dados e na sua implementação específica).
Se necessário, a empresa de corretagem pode facilmente criar uma lista contendo o número necessário de instrumentos, e as cotações serão provenientes de diferentes bancos / bolsas.
Claro que esta abordagem será utilizada principalmente para instrumentos de stock, mas também pode ser implementada para Forex (algo do género pode ser visto na demonstração do Almirante agora)...
Há por exemplo: "EURUSD", "EURUSD+" e "EURUSD".
Pergunto-me qual o corretor que concordaria em comprar e pagar por uma plataforma que expõe tão claramente as suas desvantagens competitivas.
Se houver apenas uma empresa de corretagem (uma conta), mas houver muitos criadores de mercado, é bastante aceitável para todos.
Claro que a questão é diferente - com o Forex tudo é claro (o número de moedas é muito limitado), mas o que vai acontecer ao fundo e a outros activos é a questão, e dirige-se principalmente aos promotores.
E a questão é - Quantos carimbos de símbolos negociados pode um corretor realmente criar e quantos deles podem ser processados pelo terminal de negociação? E como será conveniente...
PS
Aqui apenas pensei que, digamos, se um comerciante quiser negociar acções (digamos, apenas as negociadas na NYSE). Se não me engano, é bem possível obter um número em 2000-3000 tickers (que seja apenas de 500 a 1000 em DC)...
..
Claro que a questão é diferente - o Forex é claro (o número de moedas é muito limitado), mas o que vai acontecer ao fundo e a outros activos é a questão, e dirige-se principalmente aos promotores.
....
Penso que será valioso para o forex, porque o corretor pode dar ao comerciante qualquer cotação que ele queira, não é uma bolsa de valores. Mas se o meu corretor começar a dar cotações diferentes das da bolsa, não será bom para ele.
Apenas não vejo qualquer outra utilização para a conta bancária. A menos que existam vários fornecedores de dados. É inútil e é óbvio com quem se está a trabalhar.
Se houver apenas um CD (uma conta), mas muitos criadores de mercado, esta é uma opção viável para todos
Penso, pelo contrário, que será valioso para o forex, porque o corretor pode dar ao comerciante a cotação que quiser, não é uma bolsa de valores. Mas se o meu corretor começar a dar cotações diferentes das da bolsa, não será bom para ele.
Apenas não vejo qualquer outra utilização para a conta bancária. A menos que existam vários fornecedores de dados. É inútil e é óbvio com quem se está a trabalhar.
"Banco" deve assim ser utilizado para indicar o criador do mercado, como salientei anteriormente (pelo menos é 100% lógico).
Mas duvido muito que as empresas de corretagem (não os verdadeiros bancos ou bolsas de valores) ficariam felizes em "duplicar" os pares de moedas...
Originalmente estávamos a falar de "três empresas de corretagem (bancos) onde abrimos uma conta real".
E como gerir simultaneamente três contas em diferentes sociedades de corretagem (bancos), se o terminal não é de facto um "Multilateral" (penso que foi em MT4, para MT5 ouço pela primeira vez)?
Para dizer a verdade, como não trabalhei em multiterminais, não tenho uma boa ideia de como funcionam (para ser exacto, só superficialmente e em termos gerais compreendo os seus princípios).
E como gerir três contas simultaneamente em diferentes sociedades de corretagem (bancos) se o terminal não é de facto um "Multilateral" (penso que foi em MT4, para MT5 ouvi-o pela primeira vez)?
Ao mencionar "três empresas de corretagem (bancos), nas quais é aberta uma conta real", o autor explicou o seu desejo para o MT5.