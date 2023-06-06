Erros, bugs, perguntas - página 19

Novo comentário
 
Yedelkin:

Penso ter compreendido a característica em questão: determinar a quantidade de fundos livres que permanecerão se uma posição for aberta. Veja as seguintes secções do manual MQL5:

- CAccountInfo;

- FreeMarginCheck.

Obrigado pela dica, ainda não tenho de me debruçar sobre a biblioteca padrão, parece ser essencial.
[Excluído]  
sergey1294:
Obrigado pela dica, ainda não descobri a biblioteca padrão, acho que não posso passar sem ela.

Porque não? É bem possível...


A propósito, uma pergunta aos promotores - É apenas necessário calcular a margem para o Forex (ou há lá outro campo de trabalho)?


Estou a pensar, em particular, nisso:

double CAccountInfo::MarginCheck(const string symbol,
ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,double volume) const
{
   double margin       =0.0;
   double contract_size=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   long   leverage     =Leverage();
   string work;
   double price;
//---
   switch(SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))
     {
      case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:
         work=SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN);
         if(work==Currency()) price=1.0;
         else                 price=SymbolInfoDouble(work+Currency(),SYMBOL_BID);
         margin=price*volume*contract_size/leverage;
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFD:
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES:
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX:
         break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE:
         break;
     }
//---
   return(margin);
}
[Excluído]  

Também a lógica desta função não é muito clara para mim (ou melhor, é clara, não é clara a razão pela qual é implementada desta forma)...

double CAccountInfo::FreeMarginCheck(const string symbol,
ENUM_POSITION_TYPE trade_operation,double volume) const
{
return(FreeMargin()-MarginCheck(symbol,trade_operation,volume));
}

PS

Tanto quanto sei, estas duas funções não estão completamente concluídas, pelo menos não reflectem a realidade necessária nos cálculos...

 
Interesting:

A propósito, uma pergunta aos promotores - É apenas necessário calcular a margem para o Forex (ou há outro campo para trabalhar)?

Da resposta dos criadores em Março parece que se trata de um fenómeno temporário (ou seja, "ainda há trabalho a fazer") : https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346
[Excluído]  
Yedelkin:
Da resposta dos criadores de Março, parece tratar-se de um fenómeno temporário (ou seja, "ainda há um campo para trabalhar") : https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346

Estou a ver, o "campo não cultivado" ainda é...

Alguém (incluindo os programadores) tem um algoritmo de cálculo adequado?

 
Prival:
Não sei. Só descarreguei o terminal de si. Não utilizei nenhum outro. Agora os dados apareceram, mas também faltavam esta manhã (deve ter estado em falta toda a noite). Posso enviar-lhe os ficheiros para análise, basta dizer-me o quê e onde.

Sim. Havia um problema no servidor.

A questão foi resolvida.

 
alexvd:

Sim. Havia um problema no servidor.

A questão foi resolvida.

Não sei o que VOCÊ fez e como foi resolvido, mas não pode fazer isso agora, não há dados para 30.


posso ver pela imagem que negociei ontem, ou seja, ontem tive os dados (cotações), e agora alguém me roubou? foi procurar um vizinho e espancou-o :-) com a qualidade das cotações entregues, a criação do ATC está fora de questão ... que genialidade precisava para calcular e programar tudo correctamente ... refrescar não ajuda

 
Prival:

Não sei o que VOCÊ decidiu, mas não pode fazer isso agora, não há dados para 30.


A figura mostra que eu negociei ontem, os negócios estão marcados no gráfico, ou seja, ontem eu tinha os dados (cotações), e agora alguém me roubou? foi procurar o meu vizinho e espancou-o :-) com esta qualidade de entrega de cotações, criar um ATC está fora de questão ... que tipo de génio tem de ser para calcular e programar tudo correctamente ... refrescar não ajuda


A que servidor de acesso está actualmente ligado?
 
alexvd:
A que servidor de acesso está actualmente ligado?

Ponto 2

conta 92879 sempre sobre ela e não mudou.

 
Prival:

Ponto 2

conta 92879 sempre sobre ela e não a alterou.

Trocar até ao Ponto 3 ou 4.
1...121314151617181920212223242526...3184
Novo comentário