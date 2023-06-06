Erros, bugs, perguntas - página 19
Penso ter compreendido a característica em questão: determinar a quantidade de fundos livres que permanecerão se uma posição for aberta. Veja as seguintes secções do manual MQL5:
- CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.
Obrigado pela dica, ainda não descobri a biblioteca padrão, acho que não posso passar sem ela.
Porque não? É bem possível...
A propósito, uma pergunta aos promotores - É apenas necessário calcular a margem para o Forex (ou há lá outro campo de trabalho)?
Estou a pensar, em particular, nisso:
Também a lógica desta função não é muito clara para mim (ou melhor, é clara, não é clara a razão pela qual é implementada desta forma)...
PS
Tanto quanto sei, estas duas funções não estão completamente concluídas, pelo menos não reflectem a realidade necessária nos cálculos...
A propósito, uma pergunta aos promotores - É apenas necessário calcular a margem para o Forex (ou há outro campo para trabalhar)?
Da resposta dos criadores de Março, parece tratar-se de um fenómeno temporário (ou seja, "ainda há um campo para trabalhar") : https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346
Estou a ver, o "campo não cultivado" ainda é...
Alguém (incluindo os programadores) tem um algoritmo de cálculo adequado?
Não sei. Só descarreguei o terminal de si. Não utilizei nenhum outro. Agora os dados apareceram, mas também faltavam esta manhã (deve ter estado em falta toda a noite). Posso enviar-lhe os ficheiros para análise, basta dizer-me o quê e onde.
Sim. Havia um problema no servidor.
A questão foi resolvida.
Não sei o que VOCÊ fez e como foi resolvido, mas não pode fazer isso agora, não há dados para 30.
posso ver pela imagem que negociei ontem, ou seja, ontem tive os dados (cotações), e agora alguém me roubou? foi procurar um vizinho e espancou-o :-) com a qualidade das cotações entregues, a criação do ATC está fora de questão ... que genialidade precisava para calcular e programar tudo correctamente ... refrescar não ajuda
A que servidor de acesso está actualmente ligado?
Ponto 2
conta 92879 sempre sobre ela e não mudou.
