Durante a noite reparei numa coisa muito estranha, a hora de início do bar é reflectida com um erro - o erro foi de mais de um minuto. Agora quero verificá-lo e fiz um indicador de teste 

#property indicator_chart_window
datetime old_time=0;
int      MaxBars=10;    // ограничение 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()  {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
   if(rates_total<10) return(0);  // ничего не считаем и ничего не рисуем на графике         
   
   int      start_pos,   // точка старта
            count_tick;
   MqlDateTime str1,str2;
   

   if(prev_calculated==0) 
      {
      old_time=0;
      count_tick=0;
      start_pos=rates_total-3;
      }
   else start_pos=prev_calculated-1;
//--- расчет 
   for(int i=start_pos;i<rates_total;i++)
     {
      TimeToStruct(TimeCurrent(),str1); // время сервера
      TimeToStruct(time[i],      str2); // время бара  
      if(str1.min!=str2.min) {
      // Сбой - тик принадлежит не своему бару
         count_tick++;
         Print("тик №=",count_tick," i=", i," c=",close[i]," time[i]=",time[i]," time=",TimeCurrent()," delta=",str1.sec);
      }   
      } // end for(...
   return(rates_total);
  }
2010.06.18 10:42:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5

2010.06.18 10:40:59 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1

2010.06.18 10:40:01 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4

2010.06.18 10:39:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5

2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31

2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31

Os dois primeiros tiquetaques são claros, é um começo indicador. Mas os próximos .... Acontece que existe um novo bar de acordo com o tempo do servidor, enquanto este tick pertence ao antigo bar. À noite, este delta é um pesadelo...

A questão para os criadores é um bug ? ou foi concebido assim?

Z.I. enquanto escreve isto é o que aparece no diário de bordo

2010.06.18 10:45:09 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12

Tente testar como se segue. Sem loop.

      TimeToStruct(TimeCurrent(),      str1); // время сервера
      TimeToStruct(time[rates_total-1],str2); // время последнего бара  

Mais adiante sobre o texto.

 
stringo:

Tente verificar como se segue. Sem ciclo.

A seguir no texto.

Já está. Obrigado. Fiz uma verificação dentro do laço.

   if(old_time<time[i]) 
         {
         Print("НОВЫЙ бар");
         old_time=time[i];
         //...
         }  
// а нужно вот так
   if(old_time<time[rates_total-1]) // работаем только по завершенным барам
         {
         Print("НОВЫЙ бар");
         old_time=time[rates_total-1];
         //...
         }

Na altura do novo bar i ainda não mudou. Não económico, os mesmos dados são repetidamente calculados. Embora...

é esta situação https://book.mql4.com/ru/samples/icustom fig.119 excluída na MQL5 se não ? e este modelo de indicador sempre sairá sempre bem próximo ? ou existem algumas armadilhas ?

input int   MaxBars=240;
datetime old_time=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()  {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//---
   if(prev_calculated==0) 
      {
      //... расчитать историю
      //...
      old_time=time[rates_total-1];
      }
// работаем только по завершенным барам
   if(old_time<time[rates_total-1]) 
      {
      old_time=time[rates_total-1];
      Print("НОВЫЙ бар close[1]=", close[rates_total-2]);
      }  
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
P.S. obrigado pela ciência
sergey1294:
Quando começo a executar a minha EA, todo o terminal cai no testador, mas se o coloco num gráfico, tudo está bem.

Está provado pela experiência que cerca de 110 parâmetros podem ser digeridos (e há questões). Com 120, o terminal trava se o Expert Advisor for especificado no testador.


Já dei algumas soluções em privado, mas se algo acontecer, podem também perguntar aos criadores. Acho que eles podem ajudar com esta limitação.

 
Interesting:

Está provado pela experiência que cerca de 110 parâmetros podem ser digeridos (e há questões). A 120 o terminal cai se o Expert Advisor for especificado no testador.


Já dei algumas soluções em privado, mas se alguma coisa, pode perguntar aos programadores. Acho que eles podem ajudar com esta limitação.

estranho, é claro, que tal restrição afecte o testador. Em quad, por exemplo, não existe tal problema
 

agora as citações de fim-de-semana não estão a chegar. executar o guião

Print(TimeCurrent());

resultado

2010.06.20 00:26:06 00 (USDJPY,M1) 2010.06.18 22:35:52

embora o último bar tenha a hora 2010.06.18 23:00:00

parece estranho, muito inconveniente testar a correcção de algumas funções.

 

Falta o botão "Aplicar" na janela de definições do indicador.


 
Interesting:

Está provado pela experiência que cerca de 110 parâmetros podem ser digeridos (e há questões). A 120 o terminal cai se o Expert Advisor for especificado no testador.

Já dei algumas soluções em privado, mas se alguma coisa, pode perguntar aos criadores. Acho que eles podem ajudar com esta limitação.

É possível optimizar um máximo de 64 parâmetros.
stringo:
Um máximo de 64 parâmetros pode ser optimizado.
Optimizar 64 e utilizar aproximadamente 110 no testador (sem optimização). Embora 110, claro, já seja um "pesadelo" de parâmetros para o Conselheiro Especialista (mas acontece)...
