Erros, bugs, perguntas - página 12
Durante a noite reparei numa coisa muito estranha, a hora de início do bar é reflectida com um erro - o erro foi de mais de um minuto. Agora quero verificá-lo e fiz um indicador de testeRegisto
2010.06.18 10:42:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5
2010.06.18 10:40:59 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1
2010.06.18 10:40:01 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4
2010.06.18 10:39:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
Os dois primeiros tiquetaques são claros, é um começo indicador. Mas os próximos .... Acontece que existe um novo bar de acordo com o tempo do servidor, enquanto este tick pertence ao antigo bar. À noite, este delta é um pesadelo...
A questão para os criadores é um bug ? ou foi concebido assim?
Z.I. enquanto escreve isto é o que aparece no diário de bordo
2010.06.18 10:45:09 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12
Tente testar como se segue. Sem loop.
Mais adiante sobre o texto.
Tente verificar como se segue. Sem ciclo.
A seguir no texto.
Já está. Obrigado. Fiz uma verificação dentro do laço.
Na altura do novo bar i ainda não mudou. Não económico, os mesmos dados são repetidamente calculados. Embora...
é esta situação https://book.mql4.com/ru/samples/icustom fig.119 excluída na MQL5 se não ? e este modelo de indicador sempre sairá sempre bem próximo ? ou existem algumas armadilhas ?P.S. obrigado pela ciência
Quando começo a executar a minha EA, todo o terminal cai no testador, mas se o coloco num gráfico, tudo está bem.
Está provado pela experiência que cerca de 110 parâmetros podem ser digeridos (e há questões). Com 120, o terminal trava se o Expert Advisor for especificado no testador.
Já dei algumas soluções em privado, mas se algo acontecer, podem também perguntar aos criadores. Acho que eles podem ajudar com esta limitação.
agora as citações de fim-de-semana não estão a chegar. executar o guião
Print(TimeCurrent());
resultado
2010.06.20 00:26:06 00 (USDJPY,M1) 2010.06.18 22:35:52
embora o último bar tenha a hora 2010.06.18 23:00:00
parece estranho, muito inconveniente testar a correcção de algumas funções.
Falta o botão "Aplicar" na janela de definições do indicador.
Um máximo de 64 parâmetros pode ser optimizado.