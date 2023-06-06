Erros, bugs, perguntas - página 20
Mudar para o 3º ou 4º por agora.
Mudei para 3. os dados foram carregados e todos os comércios caíram no lugar. Agora a questão é como posso fazer o mesmo de forma programática na minha EA. Isto é, solicito dados do ambiente - sem dados - espero algum tempo (quanto tempo esperar?) - sem dados - tento passar pelos servidores. Como programar e acompanhar adequadamente esta situação ?
E como pretende "passar pelos servidores" por meio da MQL5?
Em geral, esta é uma situação anormal, que simplesmente não deveria ser. Um edifício com uma solução para este problema será lançado num futuro muito próximo.
Já cometi este erro duas vezes, portanto o ATS (robô) deve ser capaz de lidar com ele, claro que compreendo, mas não tenho a certeza de como fazê-lo. Já pisei esta situação duas vezes, pelo que o ATC (robô) deve de alguma forma ser capaz de lidar com ela, compreendo certamente que fará todos os possíveis para excluir esta situação, mas não pode excluí-la completamente. Uma simples situação trivial. O servidor avariou e queima, todas as citações não me são dirigidas. É por isso que está a fazer um duplicado 4x. É uma decisão vital.
Penso que seria lógico introduzir a mudança de servidor no terminal. Então, nós, desenvolvedores de PBX, poderíamos de alguma forma monitorizar e reagir a esta situação. Neste momento, estamos indefesos. A única solução é recorrer a programas externos, como foi no MT4, o que não queremos fazer. Mas teremos de o fazer, porque se trata de uma questão de fiabilidade dos robôs comerciais.
Não sei o que fazer com eles, terei de o fazer, porque é uma questão de fiabilidade do trabalho do robô comercial.
Não sei como ao nível da MQL5, mas ao nível do terminal a escolha de um servidor "conveniente" (funcional) deve ser feita. Pelo menos em termos de entrega de cotações.
é possível fazê-lo. Clicar no ícone de ligação na barra de estado:
Não me referia ao modo manual.
Referia-me, por exemplo, a um algoritmo onde, se o terminal não detectar nenhuma ligação (ou problemas com dados), procurará por SERVIDORES e escolherá a opção MELHOR e obterá dados do novo servidor.
Pode dizer-me, por favor, quais são as limitações ao testar uma EA numa iteração?
Em particular, está interessado na capacidade de ler/escrever ficheiros?
É bom que o possa fazer manualmente, é uma pena que não o possa fazer a partir do software. Re-scan 3 trabalho 1 servidor, ok, mas qual dos três restantes é mais conveniente ? como opções ping o mais pequeno, ou a cadeia é a mais curta ... não sabemos
O ponto de acesso mais "conveniente" é seleccionado automaticamente: pela carga mais baixa no servidor e pela ligação de melhor qualidade ao servidor. Isto pode ser visto a partir do indicador à esquerda do nome.
Pode ainda ler a secção de ajuda do terminal "Barra de estado -> Menu de comutação do ponto de acesso".