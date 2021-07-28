Desejos para MT5 - página 17
Não prestei muita atenção aos fusos horários, mas quanto aos níveis, estou certo de que o segundo (acções conscientes dos participantes), incluindo os bancos. As encomendas estão normalmente localizadas em torno dos níveis de Fibo. Penso que os bancos por vezes ajudam-nos a "puxar" os preços para os níveis de Fibo para que as encomendas sejam accionadas e para que eles ganhem em spreads. Por exemplo, preste atenção ao RSI para um gráfico de um ou cinco minutos num mercado calmo - pode ver claramente o trabalho dos robots. Sobre o que se pode falar quando se trata do gráfico de um minuto, mas o indicador funciona. O termo sobre-comprado e sobre-vendido nasceu na era pré-histórica, quando as pessoas brincavam com as cartas diárias e chamavam comerciantes. Com o advento dos computadores, estes termos, juntamente com os indicadores, migraram para todos os intervalos de tempo, até um minuto. Do ponto de vista do senso comum é uma loucura completa (compraram-no em poucos minutos ;-)), mas graças a ele podemos construir o TC eficaz, porque todos os robôs avançados e comerciantes ao vivo conhecem o RSI (o meu indicador favorito), Fibo, canais, níveis de apoio e resistência, números redondos... Se o RSI estiver fora dos gráficos de um gráfico diário, haverá frequentemente uma mosca da notícia, que os analistas inflacionam até ao tamanho de um elefante, e o gráfico irá dar a volta. Já fui convencido disto mais do que uma vez. Muito frequentemente, os analistas cozem o elefante em segundo plano, não suspeitando que o indicador RSI, que funcionava como catalisador das notícias, fosse o culpado. O contrário também é verdade - o RSI pode transformar o elefante numa mosca - não nos preocupamos com as notícias, é tempo de dar a volta. Tudo o que se diz sobre RSI e notícias aplica-se ao Fibo, especialmente nos gráficos diários e superiores. A propósito, as linhas de apoio e resistência são frequentemente formadas no LER. A principal atenção dos participantes e robots está centrada nos pares não transversais, pelo que não aconselharia a sobrestimar a importância da análise dos pares transversais. Pessoalmente, ao jogar aos pares de cruzamento escolho a moeda mais mortal e mais forte e entro no mercado a olho nu. Veja um gráfico mensal do EUR/AUD, por exemplo, e compreenderá tudo. Também gosto da forma como a multidão de 1000 pips num minuto ao receber a notícia e depois, tendo arrefecido e percebido que a notícia não vale o ovo, eles rastejam de volta. É apenas um jogo. Diz-se que cinco por cento dos comerciantes estão familiarizados com as regras do jogo.
Precisamos de uma função semelhante a PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); mas cortando o gráfico a partir do outro lado.
Considero-o um perfeito disparate.
Algumas pessoas chamam-lhe hedging. Está a sugerir seriamente que todas as instituições financeiras, onde os comerciantes trabalham, dêem a cada comerciante uma ordem sobre que instrumento e em que prazo jogar e qual o sistema de negociação a utilizar? Se eu investir dinheiro em vários gestores Alpari sem lhes dar instruções sobre quais os instrumentos a tocar, então sou susceptível de ser colocado no asilo só porque quero reduzir os meus riscos. Não me agrada o facto de 2*2 = 4 eu próprio. Isso é ridículo! Mas o que se pode fazer a esse respeito? Se, quer dizer arquitectura de três níveis de aplicações empresariais, as suas interligações ou ausência delas, são também 2*2 (os estudantes de ontem sabem disso). Bem, não me quero repetir sobre o sistema de ordens e outras "vantagens" - certamente que me enviarão para o asilo.
>No MT5 não há qualquer problema em procurar outros instrumentos. De facto, eliminámos efectivamente quase todas as restrições ao acesso a dados históricos e permitimos que enormes quantidades de dados fossem bombeados para fora.
Obrigado por isso.
P.S. Pergunto-me que palavras para descrever o facto de tal janela já estar em falta na quinta versão de definições MT. Esta janela permite-lhe configurar o sistema para enviar uma encomenda para o servidor em um ou dois cliques com atrasos e volume predefinidos especificados na caixa combinada. MT nem sequer tem cérebro suficiente para mostrar os travessões e o volume que introduzimos anteriormente na caixa de diálogo para preparar e enviar uma encomenda. Será que as cinco versões não demoraram 30 minutos a implementar a One Click Execution com parâmetros pré-definidos? Uma vez que perdi cerca de 20% do meu depósito por falta desta função - não tive tempo de introduzir recuos (o preço subiu rapidamente). Após a encomenda ter sido executada durante uma hora, a ligação à Internet foi interrompida e a minha encomenda ficou sem SL.
Abrir várias contas e negociar como quiser.
Mas em (1) uma conta e em (2) um símbolo (3) ao mesmo tempo (4) várias estratégias - é claramente irrazoável e tecnicamente inviável no esquema de uma posição. Uma vez que o tema dos lotes está encerrado há muito tempo, recomendo que não se fale nele.
Obrigado pela crítica da janela de negociação. Iremos melhorá-la ainda mais, acrescentando a poupança de paragens previamente colocadas. Mas a automatização da interface tem uma coisa muito má - quaisquer erros comerciais devidos a valores "automaticamente colocados" serão imputados aos programadores. É por isso que não salvámos todas as configurações desde o início.
A janela de ajustes automáticos é agora bastante inteligente e tem este aspecto:
Acrescentaremos também um separador especial "One Click Trading" ao Market Watch um pouco mais tarde para acelerar as operações comerciais.
Não concordo com algumas das decisões dos criadores, mas é provável que a seguinte declaração coincida com a sua opinião.
A MQL5 oferece possibilidades ricas e convenientes de criar diferentes tipos de interfaces (janelas, botões, etc.). Tudo o que pode ser criado na MQL5 não tem de ser um padrão. Na MQL5 o aspecto e os princípios comerciais podem ser tão modificados, em comparação com os do stock, que o MT5 pode tornar-se irreconhecível.
A MQL5 é uma linguagem bastante poderosa. Se, por exemplo, for possível criar um gráfico que possa ser movido não só horizontalmente mas também verticalmente com MQL5, não é necessário incluí-lo na entrega padrão MT5. MT5+MQL5 é um kernel auto-suficiente de um terminal cliente. Quase todas as outras ideias são realizadas com a ajuda deste núcleo. O desafio para os criadores do MT5 é um núcleo de alto desempenho, auto-suficiente e seguro. É um conceito completamente diferente do MT4.
Além disso, os criadores estão a planear uma enorme quantidade de bónus sem precedentes (história, testador, agentes e muito mais).
Existem alguns pontos fracos do MT5 - não a completa auto-suficiência do núcleo. Mas isto é visto como um "disparate" pelos criadores. Em teoria, eles têm razão. Na prática, não o são.
Se a função for implementada na MQL5, não deve ser uma função interna.
Algures na RBC (embora tenha visto um vídeo clip na Internet) dizem que os fusos horários Fibonacci mostram um bom desempenho em dados históricos há mil anos atrás e na mesma escala. Não vou agora perguntar espirituosamente onde obtiveram os dados económicos históricos há milhares de anos atrás, mas se acreditarmos neles - e eles mostraram tal gráfico aos espectadores - na era "pré-histórica", não havia bancos, robôs, e nenhum esforço para alcançar honestamente os níveis de Fibo necessários. Mas os níveis têm funcionado, estão a funcionar e continuarão a funcionar!
Os robôs não afectam a formação de alguns nós exclusivos; tanto quanto sei, apenas abalam o mercado, tornando-o mais volátil do que em todo o comércio manual, e obedecem aos mesmos nós que todos os outros participantes no mercado - em todo o mercado, ao nível da inconsciência, a multidão de qualquer comerciante vivo ou automatizado.
As quebras nos níveis de Fibo dos fusos horários reverberam com o típico misticismo do mercado, bem como o bom funcionamento de muitas outras ferramentas gráficas clássicas e comprovadas pelo tempo da AT. Se 95%-97% dos perdedores no mercado e apenas 3%-5% dos jogadores de sucesso, como me dizem como o avassalador rebanho de ovelhas em pânico, ganancioso, desequilibrado e incompetente dirige inteligentemente o mercado, dobra-o, embala-o? Poder-se-ia perguntar em cujas mãos se concentra a grande maioria dos fundos: nas mãos desta manada ou nas mãos de bancos muito mais pequenos, mas gordos e profissionais - então seria claro quem molda o mercado de forma tão inteligente, se fossem esses mesmos criadores de mercado grandes e profissionais. Mas e se a estupidez do rebanho, a ganância e o pânico estiverem a conduzir o mercado? Então porque é tão preciso e belo? E mesmo que os grandes actores do mercado pudessem teoricamente utilizar supercálculos baseados em todos os aspectos históricos e económicos (o que na realidade é simplesmente irrealista) até ao impulso económico mundial muito original - primordial - e saber ao certo que super onda/sub onda/mini-onda/... e para onde o mercado irá agora ou mesmo mais tarde, a multidão rebelde iludida não pode ter isso em conta e nem sequer pensa nisso, mas antes procura obter lucros a curto prazo em negócios a curto prazo. Parece que o mercado está animado e vive a sua própria vida independente, e nós estamos a jogar com ele, perdendo-o e tirando-lhe a nata, e ao mesmo tempo acreditando que o estamos a moldar. Os criadores de mercado discordarão desafiadoramente de mim, mas isso é apenas porque o Mercado é uma Pessoa e ele proibiu-os de divulgar este grande segredo.
Quanto ao "jogo e nada mais" e "não vamos trabalhar nas vossas notícias, é altura de voltarem, porque já estamos aqui há demasiado tempo e não queremos continuar a rastejar na mesma direcção para agradar as notícias" - é apenas mais uma bela e inteligente interpretação, uma de muitas. Existem teorias conspiratórias sobre "Soros derrubou a economia mundial, dando um impulso à crise", "A família Rothschild nem sequer aparece em Forbes com os seus triliões, e aqueles notórios bilionários em cima e em baixo são apenas pequenas batatas para manter os Rothschilds fora de vista"; há uma teoria sobre bombear grandes compradores com carteiras multibilionárias com ursos (potenciais perdedores), apoio de nível por parte do comprador, aumentando e dando um golpe brusco, há uma interessante declaração de A. Elder , que as citações e análises fundamentais"são amarradas por uma corda com um quilómetro de comprimento. No final - os fundamentos determinam. Mas antes da "pontuação final" - tudo pode acontecer. Todos tentam explicar as causas, processos e consequências económicas globais para si próprios e à sua maneira... Só o inventor do Forex pode saber sobre os factores de mercado que formam o preço, e os criadores de mercado podem adivinhar um pouco mais do que a multidão dominante e até influenciá-la um pouco, mas isso é tudo. Afinal, é perfeitamente claro que se o mercado tiver tempo para trabalhar um certo nível (por exemplo, para rebentar apenas para cima por razões técnicas), que "já esperou por algo", então o nível será trabalhado muito em breve, mas não terá nada a ver com a situação na economia real. As colheitas da madeira durante este surto não subirão muito, o óleo não será bombeado mais, os cereais não serão colhidos... - e assim, em tais casos, o mercado não se preocupa com as notícias do sector real. Mas se a notícia foi significativa, certamente será trabalhada - não imediatamente, um pouco mais tarde.
Em geral, seria uma boa ideia mudar isto para um ramo separado, pois está fora de tópico.
Hmm, pode dar-me um exemplo? Não consigo aparar o gráfico do outro lado para que os valores não cheguem a zero.
Explique-me, de um ponto de vista de senso comum, o que em MT canal equidistante é ideologicamente equidistante: é do que deveria ser equidistante, ou de um cavalo corcunda no vácuo? É tudo óbvio para o boneco de TA? É conveniente para um profissional experiente? Não vou entrar agora deliberadamente na descrição local, quer haja ou não uma explicação para a mesma.
Em geral, na prática mundial (tanto TA como a habitual geometria de esboço) qualquer coisa está equidistante do centro ou eixo óbvio, o que é óbvio (se houver outras variantes, já é específico e exótico). O Rumus, por exemplo, tem tal eixo central no seu RC e uma maravilhosa possibilidade trivial (ao que parece - e não parece ser capaz de fazer merda nenhuma) de puxar/retrair sincronizadamente ambas as arestas em relação ao eixo central visível e fixo , arrastando em qualquer uma delas. É verdade que o controlo do canal é excepcionalmente específico, para os aficionados. Puxar e alargar o canal, e depois também incliná-lo para o lado direito ou virá-lo é uma tarefa árdua, pelo que o exemplo de mau controlo não precisa de ser adoptado. Há até a opção de desenhar um canal dentro de um canal, que é simplesmente redundante e exótico. Uma característica muito útil. Por exemplo, +/-10% da linha principal, tracejada.
Caros programadores. Teria a gentileza de temer o nosso Senhor e de, logo que possível, dar aos utilizadores um Canal Equidistante de alta qualidade, utilizável, de fácil utilização e que justifique o seu nome? Afinal de contas, sem um RC normal equidistante e facilmente gerido, nunca iremos finalmente entrar em colapso da economia americana ou ensinar os nossos irmãos americanos menores a viver dentro das suas possibilidades.
Obrigado e boa sorte com tudo!