CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

SphereSample - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3105
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Scripts\Sphere\
sphere.mqh (9.32 KB) просмотр
spheresample.mq5 (3.5 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт SphereSample.mq5 иллюстрирует управление графическими объектами при помощи классов из Стандартной библиотеки (Базовый класс объектов CArrayObj, CChartObjectText).



Класс CGV - Глобальная переменная (GlobalVariable) Класс CGV - Глобальная переменная (GlobalVariable)

Класс упрощает работу с глобальными переменными клиентского терминала.

TradePad_Sample TradePad_Sample

Пример создания интерфейса информационной системы с возможностью совершать сделки нажатием кнопки.

ObjChartSample ObjChartSample

Скрипт иллюстрирует управление свойствами графика при помощи классов из Стандартной библиотеки (CChart).

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)

Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.