SphereSample - скрипт для MetaTrader 5
- 3105
Скрипт SphereSample.mq5 иллюстрирует управление графическими объектами при помощи классов из Стандартной библиотеки (Базовый класс объектов CArrayObj, CChartObjectText).
Класс упрощает работу с глобальными переменными клиентского терминала.TradePad_Sample
Пример создания интерфейса информационной системы с возможностью совершать сделки нажатием кнопки.
Скрипт иллюстрирует управление свойствами графика при помощи классов из Стандартной библиотеки (CChart).Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)
Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.