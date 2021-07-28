Desejos para MT5 - página 18
Se ctrl+z devolve um objecto gráfico eliminado, também deve ser possível desfazer e modificar o objecto através de uma combinação chave semelhante (por exemplo alt+z). Isto é especialmente necessário quando se raspam e deslocam ou enviesam acidentalmente os pontos magnéticos do objecto que já foram ajustados exactamente aos vértices. Reajustar e reajustar tudo é apenas mais um círculo do inferno.
Obrigado pela vossa compreensão.
yeah =))))
isso é certo =)
que será muito útil =))))
Há dois garfos Andrews no gráfico.
1. Apenas um (rosa) tem o problema da compressão/extinção numa linha recta vertical, o outro está bem por alguma razão.
2. O problema ocorre em TFs: H3, H6.
3. Na TF superior o garfo rosa cruza o azul de baixo para cima à esquerda, mas como a TF diminui a parte inferior esquerda do azul é ainda mais para a esquerda e já o azul cruza o rosa de baixo para cima à direita.
Qual é o significado de tudo isto? Por quanto tempo?! Todas as proporções e interposições em qualquer TF devem ser observadas e semelhantes umas às outras! Não conheço mundos paralelos, mas no nosso mundo é a derradeira verdade e deve ser estritamente obedecida!
Confio em si. Quem mais senão você?
Obrigado.
Não sei se alguém lhe disse se deve ou não tornar possível mover as janelas da carta fora da janela terminal, por exemplo, para o segundo ou terceiro monitor...
Não quero copiar o terminal para cada monitor
agora tenho de executar 2 terminais com mt4
Tenho 2 monitores e planeio ligar 3 monitores
Favor fornecer um modelo guardado. Suspeito que os pontos de ancoragem estão demasiado próximos e, quando se faz zoom, aproximam-se muito da linha do tempo.
Além disso, a opção"Linha temporal precisa" está activada? Em qualquer caso, um modelo a estudar seria útil, também não excluo a hipótese de um erro da nossa parte.
Seria óptimo se o MT5 pudesse suportar múltiplos monitores.
Uh-huh... Concordo!
Favor fornecer um modelo guardado. Suspeito que os pontos de ancoragem estão demasiado próximos e quando se faz zoom, eles aproximam-se demasiado da linha temporal.
Além disso, a opção "Linha temporal precisa" está activada? Em qualquer caso, um modelo a estudar seria útil, também não excluo a hipótese de um erro da nossa parte.
1. Não sabia da"escala temporal precisa". Tenho brincado com ela, nada mudou, portanto não deve ser esse o problema. Em geral, não fiz afinações, as actualizações também foram definidas como está, por defeito.
2. Talvez a proximidade excessiva de pontos de ancoragem seja um ponto justo. Mas nesse caso é apenas uma explicação do efeito de distorção, mas não um argumento para deixar as coisas como estão. Sinto que se puxar este monumental saltador planimétrico por um fio, muita coisa sairá... e não haveria mais nada do saltador. E eu preferia não o fazer - o MT5 parece bem à distância e sem mãos.
3. A questão é que um dos garfos não se tornará definitivamente corrompido depois de uma certa TF "crítica", mas depois disso tornar-se-á assim em todas as TFs sucessivamente superiores. Note-se que em H4 e mesmo em H8 aparece de novo e apenas em H12 e em diante, vai finalmente ficar mais estreito por causa da grande escala TF. E porque o garfo aparece novamente de forma não comprimida na TF que se encontra entre as duas TF onde está a estreitar, a hipótese de demasiada convergência de pontos de ancoragem nas TF mais antigas, como me parece, não se enquadra no final.
Tenho lido muito sobre as vantagens do MT5 sobre o MT4. Em teoria, fiquei satisfeito com o aumento de velocidade. Agora não me lembro se se tratava da velocidade de carregamento, execução de scripts, cálculos, ou a interface, ou outra coisa qualquer, ou tudo ao mesmo tempo, mas na prática notei um abrandamento impressionante em comparação com o MT4 quando saltava entre TFs em pares de alta liquidez. Sei que mudou o princípio de carregamento e armazenamento de dados históricos. No entanto, ao lidar com o EUR/JPY, que sempre foi muito mais activo do que muitos outros pares, as transições para outros TFs (especialmente após uma longa estagnação num deles) "suspendem" significativamente o terminal, ele hesita durante dezenas de segundos. Ou demora mais tempo a descarregar o histórico, que acumulou mais do que em outros pares, ou demora mais tempo a desempacotá-lo, ou a convertê-lo para exibição visual... ou talvez seja causado por outra coisa ou por tudo ao mesmo tempo. Não me lembro de nada do género no MT4. Em qualquer caso, não mudei a velocidade do meu MT5 ISP.
Não arruínes uma obra-prima!
No MT5, mesmo após várias actualizações, não consigo encontrar um cenário comum para todos os gráficos. Talvez estivesse a procurar no lugar errado pelos cinco cêntimos? Não o encontrei em outros lugares, de qualquer forma. Fi-lo semelhante ao MT4: usando F8 posso definir parâmetros de visualização individuais (linha de pedido, grelha, separadores de período, volumes, etc.) apenas para o gráfico dado e por ctrl+o posso defini-los por defeito, para todos os novos gráficos futuros. Em MT5 com F8 tudo está bem, mas com ctrl+o não consegui encontrar as suas configurações gerais de forma completa ou pelo menos mínima necessária.
Por favor, expandir as opções de configurações gerais no MT5.
Obrigado.