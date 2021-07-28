Desejos para MT5 - página 20
Não concordo com algumas das decisões dos criadores, mas é provável que a seguinte declaração coincida com a sua opinião.
A MQL5 oferece possibilidades ricas e convenientes de criar diferentes tipos de interfaces (janelas, botões, etc.). Tudo o que pode ser criado na MQL5 não tem de ser um padrão. Na MQL5 o aspecto e os princípios comerciais podem ser tão modificados, em comparação com os do stock, que o MT5 pode tornar-se irreconhecível.
A MQL5 é uma linguagem bastante poderosa. Se, por exemplo, for possível criar um gráfico que possa ser movido não só horizontalmente mas também verticalmente com MQL5, não é necessário incluí-lo na entrega padrão MT5. MT5+MQL5 é um kernel auto-suficiente de um terminal cliente. Quase todas as outras ideias são realizadas com a ajuda deste núcleo. O desafio para os criadores do MT5 é um núcleo de alto desempenho, auto-suficiente e seguro. É um conceito completamente diferente do MT4.
Além disso, os criadores estão a planear uma enorme quantidade de bónus sem precedentes (história, testador, agentes e muito mais).
Existem alguns pontos fracos do MT5 - não a completa auto-suficiência do núcleo. Mas isto é visto como um "disparate" pelos criadores. Em teoria, eles têm razão. Na prática, não o são.
Estou a tentar olhar para tudo isto através dos olhos de um programador profissional. Como construtor de crianças e meio de escrever e testar robôs relativamente simples, o MT5 fica-me bem, excepto pela ausência de registos (estruturas) e pelo menos a possibilidade de trabalhar com funções de Call-Back. Contudo, prefiro utilizar ferramentas de desenvolvimento mais sérias e poderosas com linguagens muito mais poderosas, ferramentas poderosas para conceber formulários e diálogos, bibliotecas gráficas, ferramentas de depuração, ferramentas de acesso a bases de dados, etc. e evitar fazer demasiadas chamadas ociosas para funções DLL externas a fim de executar comandos externos.
Infelizmente, tenho ideias um pouco diferentes sobre a funcionalidade regular.
Por exemplo, estou convencido de que deve haver uma opção de posicionamento arbitrário dos gráficos usando o rato. Acho que não preciso de explicar porque é que isto é necessário. Seleccionar uma área livre de objectos, agarrar e arrastar a carta na direcção desejada. O que poderia ser mais fácil? O meu argumento é que as rodas devem ser pelo menos redondas, e ainda melhor, inovadoras.
Estou convencido de que o zoom in e out em qualquer eixo deve ser uma simples questão de usar o rato, seja para cima ou para baixo. Isto, claro, pressupõe pouca discrição, pois ainda precisamos de ter escalas e candelabros limpos. Os programadores da Trading Station "cuspem" em velas perfeitas (por exemplo, as sombras das velas podem "sair" do centro do corpo do candelabro), o que não é bom, mas com escalas adaptativas, e isto é o principal, eles têm tudo perfeito, incluindo fundo e tamanho da letra, em quaisquer manipulações com gráficos.
Estou convencido que a escala de preços não deve ser apenas um conjunto de valores equidistantes, mas um conjunto de números em múltiplos de 10, 100, 1000, etc. Quanto mais redondo, melhor. Os riscos à escala não são irrelevantes. A grande maioria dos produtos de software com escalas e todas as ferramentas de medição baseiam-se neste princípio. Abra qualquer produto que tenha escalas (por exemplo, Microsoft Word) para ver isto. No que diz respeito a ferramentas para comerciantes, isto é especialmente importante porque os números redondos têm uma atracção "mágica" especial. Felizmente para mim, os criadores da Trading Station compreendem isto muito bem, assim como muitas outras coisas óbvias. Em Trading Station é muito difícil "piscar os olhos" a um número redondo. Em MT4 fi-lo a toda a hora. Falando da gravitação, parece que USD/CAD atingirá em breve 1,0000 - o "íman" é muito forte.
Decidi acrescentar um exemplo de uma escala com um "íman" claramente marcado (1,0000) e um preço de divisão de 50. Com todas as manipulações razoáveis de gráficos desde o minuto até 1.000 "beliscões" diárias do olho, se este estiver na escala. Se desejar, tente conseguir isto a partir do MT5 ou sugira, se não for difícil, como o fazer. Em MT em vez de uma escala normal, vejo sempre um conjunto de números equidistantes. A propósito, a grelha em MT faz-me os olhos desfocados e eu corto-a a toda a hora. Aqui pode ver que a grelha é muito discreta e faz mais bem do que mal (IMHO).
Estou convencido de que a tabela "visão geral do mercado" deveria ter uma coluna de difusão e algumas outras.
Estou convencido de que o valor do spread actual deve ser exibido no diálogo de abertura de ordem juntamente com os valores SL e TP (distância) na moeda de depósito. Não vemos nada disso. Ou a informação especificada não é interessante para um comerciante?
Estou convencido de que um ambiente de programação "fechado" está incompleto.
Estou convencido de que o menu de contexto não deve ser sobrecarregado e que todos os comandos de 'comércio' devem ser levados ao primeiro nível - os segundos importam quando se joga nas notícias.
Ao mesmo tempo, quero notar que ainda não considero a MT um produto sem esperança, caso contrário, eu não estaria aqui. Além disso, vejo mesmo algumas mudanças sérias na direcção certa.
O diabo, como sabe, esconde-se nos detalhes. Infelizmente, a MT ainda está repleta de "trivialidades" como as acima referidas. O mais interessante é que eles são realmente insignificantes em termos de esforço de programação para os eliminar. Aparentemente, todos os esforços foram para a marcação por ondas ;-). E o facto de estas pequenas coisas ainda viverem e prosperarem, pessoalmente, não aumenta a minha confiança de que a MT é desenvolvida no interesse dos comerciantes e os criadores não alinham com as cozinhas, para quem quanto pior for o instrumento de um comerciante, melhor. Esta última é uma posição muito controversa em termos dos interesses comerciais dos promotores. Afinal, mesmo a última cozinha será obrigada a oferecer o MTXXX se for mesmo uma ordem de magnitude melhor para um comerciante do que o MTYYY. Quanto melhor for a versão seguinte, maior será a pressão de comerciantes novatos (comerciantes experientes raramente visitam as cozinhas) e ventosas às cozinhas com exigências de fornecer a última versão de MT. Talvez deixem de se multiplicar como baratas (é menos para os negócios), mas a idade das cozinhas e semi-cozinhas acabará mais cedo ou mais tarde por razões independentes dos criadores - os corretores STP irão substituí-las. O principal é não perder este momento.
Há alguns pontos que não são claros. Está realmente familiarizado com a MQL5 e MetaTrader5? O que é que não está satisfeito com o que já temos?
1 Estruturas e Classes
2 Espalhamento
De joelhos peço desculpa, mas quem teria pensado que, por defeito, esta coluna está escondida. Seja como for, a culpa é minha, pois não me familiarizei devidamente com a interface. Quanto a estruturas, acabei de me deparar com um posto não muito tempo atrás com um pedido para adicionar estruturas (mais precisamente registos, como no Borland Delphi). Talvez isto estivesse relacionado com uma versão anterior do MT5 ou com o MT4 em geral. Francamente falando, estou mais preocupado com a falta de possibilidade de declarar a função Call-Back e passar o ponteiro para o dll externo ou qualquer outro mecanismo que abra o sistema para controlo externo. Se eu também fiz asneira aqui(desculpem-me antecipadamente), por favor digam-me como chamar algo do exterior - ficaria muito grato. Seriamente incomodados pela ausência de alguns eventos, mas felizmente, eles apareceram no MLQ5. Não conheço a língua de perto, porque estou mais interessado em MT como meio de escrever robôs simples (qualquer língua é boa para eles) e ambiente de execução, um fornecedor de dados para programas externos. É a partir destas posições que estou a avaliar as capacidades da língua. Os meus pensamentos vão basicamente no sentido de fazer programas independentes da plataforma, em particular, robôs que interagem através de uma camada dependente da plataforma (pode chamar-lhe drivers) com diferentes plataformas. Não quero estar ligado rigidamente a uma plataforma. Por conseguinte, os meus requisitos para a MQL5 são bastante específicos e simples. Mudei-me para a Trading Station principalmente devido ao sistema de ordens, "Modo de arquivo de um (duplo) clique", escala de preços "inteligente", capacidade de gerir gráficos e aumentar e diminuir o zoom como eu quero, capacidade de mover os níveis SL e TP com o meu rato (foi implementado agora), capacidade de fechar ordens de um instrumento e muitos outros pequenos detalhes que me tornam mais eficaz como comerciante. Quando negoceio utilizo a MT para uma visão geral do mercado, porque o MDI com marcadores é muito melhor do que as ofertas da Trading Station. Agora muitas das pequenas coisas, nem todas elas, podem ser implementadas com relativa facilidade usando ferramentas MQL5. Foi por isso que comecei a olhar novamente para a MT.
Num programa mql5 é possível utilizar a função declarada noutro programa mql5 com exportaçãopós-modificador . Tal função é chamada exportada e está disponível para chamada a partir de outros programas após compilação.
Isto parece ser o que precisamos se por outros programas, entendemos programas em qualquer língua que suporte o trabalho com dll. Quanto à língua, um monte de mudanças para melhor (apenas fez um scan rápido) e, à primeira vista, uma linguagem bastante completa. OBRIGADO! Porque é que as pessoas têm gritado que eu deveria desistir do dll no MT5? Sou um idiota, por isso acreditei nisso. Fui um tolo por acreditar nisso. A MQL5 merece definitivamente um olhar mais atento.
No MT5, mesmo após várias actualizações, não consigo encontrar uma definição comum de parâmetros para todos os gráficos. Talvez estivesse a procurar no lugar errado pelos cinco cêntimos? Não o encontrei em outros lugares, de qualquer forma. Fi-lo semelhante ao MT4: usando F8 posso definir parâmetros de visualização individuais (linha de pedido, grelha, separadores de período, volumes, etc.) apenas para o gráfico dado e por ctrl+o posso defini-los por defeito, para todos os novos gráficos futuros. Em MT5 com F8 tudo está bem, mas com ctrl+o não consegui encontrar as suas configurações gerais de forma completa ou pelo menos mínima necessária.
Por favor, expandir as opções de configurações gerais no MT5.
Obrigado.
Não tentou, tudo preparado e criou um modelo default.tpl
Parece que uma forma alternativa de fazer as coisas seria óptima. Mas não corresponde ao padrão comum de atribuição/reatribuição universal das configurações padrão do programa através de "Configurações" ou "Preferências" e também ao padrão privado, estritamente local, da versão anterior do terminal - MT4, - onde tudo correspondia ao padrão comum clássico.
Além disso, para carregar um modelo, devemos primeiro encontrar o caminho para ele, que nem sempre é o mais adequado, temos de procurar em discos e directórios por defeito.tpl.
Bem... por agora vou usar recomendação com estiramento sistemático do default .tpl para cada novo gráfico, mas respeitosos programadores por favor ajudem-me a expandir as configurações default universais, ou ajudem-me a abrir os meus olhos para facetas de interface escondidas prontas, se já estiverem implementadas.
por defeito é por defeito porque por defeito todos os gráficos abrem com definições guardadas em default.tpl
Então, o default.tpl é um modelo predefinido, por isso todas as informações alteradas sobre predefinições predefinidas do diálogo personalizado irão para ele, certo? Mas onde é que um utilizador regular, sem se preocupar, escava manualmente através das pastas de um produto de software, procurando o ficheiro de inicialização e alterando manualmente as definições (como opção)? É compreensível para os programadores rudes - é a sua vocação, eles adoram-na. Mas em geral, os ficheiros de personalização são normalmente modificados através de caixas de diálogo com caixas de verificação, campos, dropdowns, separadores, etc. e depois utilizados imediatamente após iniciar um programa ou abrir um novo projecto por defeito, em vez de puxar em cada nova camisa.
De qualquer modo, se fosse em MT4, seria estranho não o fazer em MT5.
E, em princípio, o tema dos modelos de gráficos e o tema das configurações são duas óperas diferentes. Os gabaritos são outra coisa.
Caros programadores, deixem-me fazer-vos uma pergunta. No meu primeiro posto, tinha 12 pontos com descrições de defeitos e desejos. Foi-me dito que "vamos ver". Eu sou um ser humano normal e nada de humano me é estranho. Eu, como muitas pessoas, sou construído de tal forma que depois de contactar os criadores de um produto e obter pelo menos uma resposta não negativa e tranquilizadora, prevejo inconscientemente algumas melhorias de acordo com os pontos que eles levantaram.
Agora a minha mente subconsciente está ocupada a antecipar o item de desejo mais importante - item 1. Nele, expressei de todo o coração o desejo de acrescentar flexibilidade às forquilhas de Andrews (para acrescentar a possibilidade de fixar rigidamente um eixo central aos extremos, de estender qualquer número de linhas paralelas a partir dele para a esquerda e alimentá-los manualmente por pontos de contacto a outros extremos, enquanto as mesmas linhas espelhariam a direita; o objecto deveria tornar-se mais multiponto do que antes em pontos de referência, ou seja, deveria haver mais de 3 pontos de referência).
Gostaria de esclarecer: serão dados passos numa direcção tão importante da AT gráfica e, igualmente interessante, quando? Não é segredo que as esperanças vãs ou a mera ignorância sobre o timing exigem muita energia mental. Se tornar a ferramenta gráfica mais flexível e de fácil utilização, saltarei para o tecto R3 com alegria, como moeda nas notícias.