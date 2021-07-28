Desejos para MT5 - página 19
3. A questão é que um dos garfos finalmente não degenera depois de uma certa - "inclinação" - TF, depois da qual degenera em todas as TFs subsequentes mais altas. Note-se que em H4 e mesmo em H8 aparece novamente e só em H12 e em diante se tornará finalmente mais estreito por causa da grande escala TF. E porque o garfo aparece novamente de forma não comprimida na TF que se encontra entre as duas TF onde está a estreitar, a hipótese de demasiada convergência de pontos de ancoragem nas TF mais antigas, como me parece, não se enquadra no final do dia.
Coloque-o à escala máxima e tudo será exibido correctamente. Tem uma base muito estreita e um garfo criado no gráfico, e como resultado as coordenadas dos pixels estão fora na pequena escala.
Obrigado. A explicação é bastante compreensível, mas o utilizador pode não escolher como preferência sentar-se e observar apenas esta/uma TF e depois saltar temporariamente para fora do gráfico para descobrir outros detalhes e voltar, não vendo qualquer desequilíbrio, mas tendo voltado à escala máxima com uma área de visão limitada e tendo em mente os detalhes conhecidos que saíram do enquadramento novamente. Quero olhar para o quadro inteiro de uma só vez, e ver a exibição correcta dos desenhos em qualquer TF.
Este manual não resolve o problema, mas ensina como não ver linhas brancas. Felizmente, neste exemplo, o garfo caprichoso é suficientemente estreito para ser irrelevante em TFs mais fortes. Mas quem sabe - talvez fendas semelhantes apareçam em objectos gráficos muito mais relevantes para a escala actual e TF... No entanto, deveria saber melhor...
Mas espero que em breve eliminem as distorções (mesmo que não numa ordem de prioridade), porque de um ponto de vista programático e lógico, é praticamente exequível, o algoritmo de auto-correcção considerando escalas, barras e TFs, e a sua implementação não deve causar problemas, a menos que todo o código MT5 seja demasiado retorcido. Talvez fosse suficiente ter em conta o factor de inclinação de um objecto na TF mais exacta M1 e depois corrigir o ângulo em outras TF... ou manter proporções em diferentes TFs através de coordenadas relativas de pontos de referência de objectos adicionais. Os objectos não devem andar por aí sozinhos, como no exemplo do vídeo, em que a secção X dos garfos de uma TF é tal e tal na outra TF. Isto é confuso.
Bom dia a todos!
Pergunta para os criadores:
após a instalação do MT5 encontrou a história do arquivo de cotações no tamanho de 2,2 Giga ! ? !
Como pode ser ? (São apenas 14 ferramentas)
Eles prometeram 10 megabytes por instrumento !
Não vi uma função em lado nenhum - salvar uma imagem gráfica como uma imagem programática. Como a SevePic (nome do ficheiro, tamanho, formato). Seria conveniente criar automaticamente uma publicação no site.
Abrir múltiplas contas e negociar como quiser.
Mas (1) uma conta e (2) um símbolo (3) várias estratégias ao mesmo tempo (4) não é obviamente razoável e tecnicamente inviável no esquema de uma posição. Uma vez que o tema dos lotes está encerrado há muito tempo, recomendo que não se fale nele.
Obrigado pela crítica da janela de negociação. Iremos melhorá-la ainda mais, acrescentando a poupança de paragens previamente colocadas. Mas a automatização da interface tem uma coisa muito má - quaisquer erros comerciais devidos a valores "automaticamente colocados" serão imputados aos programadores. É por isso que não salvámos todas as configurações desde o início.
A janela de ajustes automáticos é agora bastante inteligente e tem o seguinte aspecto:
Acrescentaremos também um separador especial "One Click Trading" ao Market Watch um pouco mais tarde para acelerar as operações comerciais.
Renat,
Antes de mais, obrigado pelo "One(Double?) Click Trading" interno da minha parte pessoalmente e, tenho a certeza, de todos os potenciais utilizadores.
Se houver uma ameaça real de acusações, então faça como os criadores da Trading Station fizeram. Ao mudar para "One(Duble) Click Execution", é exibida uma janela de aviso e o utilizador deve concordar em assumir possíveis riscos. A propósito, o "One(Double) Click Execution" não exclui a abertura do diálogo usando o menu de contexto. Em suma, tudo é bem pensado, excepto a interface MDI com marcadores e algumas outras coisas não tão importantes, que são melhor implementadas em MT. Parece que se esqueceu de acrescentar novamente a coluna "Espalhar" e algumas outras na tabela "Market Watch" ;-) Anexei duas fotografias com visão geral do mercado da Trading Station (suporta duas opções de visão geral), pode admirá-lo. Gostaria também de acrescentar (muito útil) uma coluna editável (Combo Box) para introduzir o volume de negócio para "One(Duble) Click Execution" e a possibilidade de abrir uma posição clicando no campo Ask(Bid) do instrumento apropriado. A Trading Station tem tudo isso. Se o fizer(Obrigado antecipadamente!), seria melhor mudar Ask(Bid) para Sell(Buy). Desta forma, será muito mais claro onde clicar. Pode seleccionar o volume e iniciar negócios em ambas as visões gerais (com um ou dois cliques se quiser, definindo apenas o volume). Utilizo principalmente uma visão geral não tabelar (coisa muito útil, mas há coisas mais importantes e muito mais fáceis de implementar).
Gostaria de agradecer brevemente pela implementação dos comandos "Fechar todas as posições" e "Fechar tudo por símbolo". Este último, é claro, no caso Mt5/6/7. acabará por aprender a apoiar um conjunto diferente de ordens e sistemas de execução, deixando a escolha à mercê do corretor, dependendo do país de residência e do grau de compadrio. É assim que é feito em Trading Station (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank). "Fechar todas as Posições" (IMHO) é uma coisa necessária. Muitas vezes é necessário fechar todas as negociações para estar seguro no momento de notícias inesperadamente atingidas ou, por exemplo, ter tempo para lucrar com um espigão, etc.
Vários relatos, na minha opinião, nem sempre são um substituto de pleno direito. Um exemplo simples é a conta PAMM. Em qualquer caso, como observou correctamente, o sistema de execução é tal (espero que no futuro siga o caminho da Trading Station - apoio a múltiplos sistemas), que exclui a colaboração de peritos independentes (carteira de peritos) e outras coisas para um único instrumento. Que pena ;-)
Não sei bem de que tabulação está a falar. Na minha opinião, deveria haver dois botões na régua do instrumento - "Vender" e "Comprar" mais, como descrito acima. No modo padrão, a caixa de diálogo abre-se. No modo "One (Double) Click Execution" a ordem é automaticamente enviada com parâmetros predefinidos para o instrumento na janela activa (quando se clica no botão do menu de ferramentas) ou para o instrumento seleccionado clicando (duplo clique) na visão geral do mercado.Pode não acreditar, mas tal funcionalidade apareceu-me na cabeça (como programador gosto de programas perfeitos em todos os aspectos), antes de me familiarizar com a Trading Station durante as minhas primeiras horas de estudo do MT4 (a primeira coisa que vi ;-)). Para o apanhador, como se costuma dizer ...
Felicidades!
P.S. Este não é o último desejo. Seja forte! ;-)
A função WindowScreenShot, que é universal e fácil de usar, deve ser semelhante à MQL4.
Parece que ambos estão a discutir a função ChartScreenShot - ela existe desde o início da MQL5.
Para compreender a versatilidade de WindowScreenShot em comparação com ChartScreenShot, pode ver como funciona o guião HistoryToImages.
Para WindowScreenShot não é necessário mover o gráfico(ChartNavigate) e isto é correcto.
Se houver uma ameaça real de acusações, faça como fizeram os criadores da Trading Station. Ao mudar para o modo "One(Duble) Click Execution", aparecerá uma janela de aviso e o utilizador tem de concordar em assumir possíveis riscos sobre si mesmo.
Decidiu acrescentar texto de aviso e janela de tomada de risco da Trading Station. Isto é apenas uma formalidade (protecção contra idiotas), uma vez que o risco real é reduzido pelo SL garantido. Sem "One(Double) Click Execution" os comerciantes entram frequentemente no mercado e só depois colocam SL. Por vezes não o fazem por razões puramente técnicas (por exemplo, falha de ligação). Eu pessoalmente uso frequentemente "Double Click Mode" - dois cliques para abrir uma posição e depois, se necessário, "arrastar e largar" as linhas SL e TP na janela do gráfico.
Escolha do modo de submissão de ordens de mercadoTermos e Condições
Ao clicar em "Aceito estes Termos e Condições" abaixo, reconhece que leu e compreendeu os seguintes termos e condições, e concorda em ficar vinculado pelo presente. A sua versão actual da Estação de Negociação FX permite-lhe escolher entre os seguintes modos para apresentação de pedidos. Concorda que estará vinculado aos procedimentos e condições aqui especificados no que diz respeito a cada uma dessas modalidades.
O modo por defeito para submissão de pedidos ("Default Mode") é um processo de dois passos. Usando o modo por defeito, primeiro clique em qualquer um dos seguintes: a taxa do símbolo, a taxa de fecho na posição aberta, os botões Comprar/Vender/Fechar/Fechar/Parar/Limitar, ou as colunas Parar ou Limitar na Janela de Posições Abertas, e assim que a caixa de pedidos abrir, terá então de confirmar o seu pedido clicando em "OK" quando solicitado.Usando o modo por defeito, a sua encomenda não será submetida até ter completado ambas as etapas acima mencionadas.
O modo de um clique para submissão de encomenda (" One-Click Mode") é um processo de uma só etapa. Usando o modo de um clique, a sua encomenda será submetida quando fizer um único clique em qualquer um dos seguintes: a taxa, a taxa de fecho na posição aberta, ou as colunas Stop ou Limit na Janela de Posições Abertas.
NÃO SERÁ APRESENTADA A IMPRESSÃO DE CONFIRMAÇÃO SUBSEQUENTE PARA CLIQUE. SE A SUA ORDEM FOR UMA ORDEM DE MERCADO, NÃO PODERÁ RETIRÁ-LA OU ALTERÁ-LA DEPOIS DE CLICAR. EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO E DESEMPENHO DO SISTEMA, UMA ORDEM DE MERCADO SERÁ PRONTAMENTE PREENCHIDA APÓS A SUBMISSÃO E O CLIENTE TERÁ CELEBRADO UMA TRANSACÇÃO FX VINCULATIVA.
Ao clicar nos botões no topo da navegação, tais como: Botões Comprar/Vender/Fechar/Parar/ Limitar, a janela de confirmação será aberta e terá de confirmar a sua encomenda clicando em "OK" quando solicitado, independentemente do modo de negociação escolhido.
No ecrã do Modo de Negociação poderá escolher as configurações padrão para:
(a)
Tipo de Ordem, como Ordem de Mercado com uma quantidade especificada de pips ou Na Melhor Ordem, o tipo de ordem escolhida será exibido na barra de título da Estação de Negociação dbFX.
(b)
Os níveis por defeito para stop loss e take profit orders, em cada ordem executada será aberta uma ordem de stop loss e limite ligada aos níveis por defeito. Os montantes predefinidos são definidos como uma quantidade específica de pips a partir da taxa de encomenda. Para uma ordem de paragem, os pips especificados serão da taxa de 'fechar'. Para uma ordem limite, os pips especificados serão da taxa 'aberta'. As taxas abertas e fechadas para cada comércio são especificadas na janela de posições abertas. Lembre-se, os limites serão preenchidos à tarifa solicitada ou não serão de todo preenchidos. Para não definir as ordens de paragem e limite por defeito, desmarque a caixa pela distância de paragem e limite de distância.
O modo de duplo clique para submissão de encomenda ("Double-Click Mode") é um processo de uma só etapa. Usando o modo de duplo clique, a sua encomenda será submetida quando fizer duplo clique em qualquer um dos seguintes: a taxa, a taxa de fecho na posição aberta, ou as colunas Stop ou Limit na Janela de Posições Abertas.
NÃO HAVERÁ QUALQUER PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO POSTERIOR PARA QUE POSSA CLICAR. SE A SUA ORDEM FOR UMA ORDEM DE MERCADO, NÃO PODERÁ RETIRÁ-LA OU ALTERÁ-LA DEPOIS DE FAZER DUPLO CLIQUE. EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO E DESEMPENHO DO SISTEMA, UMA ORDEM DE MERCADO SERÁ PRONTAMENTE PREENCHIDA APÓS A SUBMISSÃO E O CLIENTE TERÁ CELEBRADO UMA TRANSACÇÃO FX VINCULATIVA.
Ao clicar nos botões no topo da navegação, tais como: Botões Comprar/Vender/Fechar/Parar/ Limitar, a janela de confirmação abrir-se-á e terá de confirmar a sua encomenda clicando em "OK" quando solicitado, independentemente do modo de negociação escolhido.
No ecrã do Modo de Negociação poderá escolher as configurações padrão para:
(a)
Tipo de Ordem, como Ordem de Mercado com uma quantidade especificada de pips ou Na Melhor Ordem, o tipo de ordem escolhida será exibido na barra de título da Estação de Negociação dbFX.
(b)
Os níveis por defeito para stop loss e take profit orders, em cada ordem executada será aberta uma ordem de stop loss e limite ligada aos níveis por defeito. Os montantes predefinidos são definidos como uma quantidade específica de pips a partir da taxa de encomenda. Para uma ordem de paragem, os pips especificados serão da taxa de 'fechar'. Para uma ordem limite, os pips especificados serão da taxa 'aberta'. Lembre-se, os limites serão preenchidos à tarifa solicitada ou não serão de todo preenchidos. Para não definir ordens de paragem e limite por defeito, desmarque a caixa nas definições da distância de paragem e da distância limite.
Ao escolher o Modo um clique ou o Modo duplo clique, compreende que as suas encomendas serão submetidas ao clicar na taxa de símbolos ou na taxa de fecho na posição aberta o número de vezes especificado, sem qualquer outra confirmação de encomenda. O cliente concorda em aceitar todos os riscos associados à utilização do modo de apresentação da encomenda que escolheu, incluindo, sem limitação, o risco de erros, omissões ou erros cometidos na apresentação de qualquer encomenda. O cliente concorda em indemnizar totalmente e isentar o Deutsche Bank AG de todas e quaisquer perdas, custos e despesas em que possa incorrer como resultado de tais erros, omissões ou erros do cliente, do seu director comercial ou de qualquer outra pessoa que negoceie em seu nome.