MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 81
Por favor, faça um botão "Clear Optimization Results Cache" para o testador - agora tenho de o fazer manualmente. É crítico se o consultor especializado estiver a processar activamente os resultados obtidos - devido à cache não obtém os quadros necessários.
Parece ser configurável nas propriedades dos projectos MQL.
Por vezes, os rectângulos cinzentos permanecem no modo 2D, embora tudo seja calculado. Nem sempre é possível fechar o gráfico de optimização, clicando na cruz não se reage.
O nível de ponto de equilíbrio não é visível nos modos 2D e 3D.
Em 2D, ao pairar sobre rectângulos, não é suficiente mostrar o seu valor.
O separador "Optimização" carece do filtro de equilíbrio mínimo para compreender o quanto se pode aumentar o lote.
Seria desejável não só poder seleccionar planos para exibição, mas também fixar valores em outros eixos. Por exemplo, se optimizar 3 parâmetros (que seja SL, TP, dia da semana), se seleccionar o eixo SL e TP, então o resultado será mostrado para todos os dias, não pode ver separadamente para segunda-feira, terça-feira, etc.
construir 2629
Notei que não posso ir para o início do período de teste após o fim do teste. Como exemplo, tomo um Consultor Especialista em Média Móvel padrão. Coloquei o teste na M1 de 1-6 de Outubro. Após o teste, vejo apenas a 5ª data no visualizador. No dia 1 de Outubro não posso mover o gráfico para a direita com o rato pressionado para baixo, nem posso usar PageDn/PageUp ou o cursor. Após várias tentativas de mover o gráfico, o indicador e os ícones começam a saltar de um lado para o outro. Build 2629, Win7.
É claro que a cópia do gráfico e das trocas que tenho no terminal me ajuda, tudo se desloca até lá. Mas porquê este comportamento no visualizador de estratégias?
Clique na imagem abaixo para demonstrar o problema.
"Ver resultados de optimização anteriores" não pode ver o futuro.
O avanço está em 2d, não conta para cima:
Confirmado, escreveu sobre isso aqui:
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Insectos, insectos, perguntas
Andrey Dik, 2020.10.07 00:35
2632
Não posso usar as teclas de arrastar e largar ou setas para navegar (rebobinar/avançar) o gráfico quando estou em pausa nos testes visuais.
b2565. O limitador tem um ORDER_PRICE_CURRENT até ao próximo tick depois de ser definido.
E se em símbolos forex isto for historicamente estabelecido por alguma razão. Mas é um erro grosseiro em Netting+Exchange. Agora acontece o seguinte.
Na troca, não pode haver zero ORDER_PRICE_CURRENT para o Limite, mesmo teoricamente: se o copo estiver vazio, e BuyLimit estiver definido, então Bid == BuyLimit_Price aparece.
Não sei se existe um tal erro no Terminal em Netting+Bourse. Grande pedido de uma reparação.
Cadeia de pesquisa: Oshibka 014.
A propósito, é impossível forçar o Visualizador a mostrar o primeiro tique de fundo no Market Watch. É possível vê-lo claramente na imagem do ecrã.
Saudações! Eu negoceio na Otkritie... mt5 construir 2650
Tenho um problema com os limitadores no testador - por alguma razão eles não passam na verificação da margem...
Um mercado com o mesmo volume é verificado e executado...2020.03.17 21:00:00 estado da conta corrente: Saldo: 94146.00, Crédito: 0,00, Comissão: 0,00, Acumulado: 0,00, Activo: 0,00, Passivo: 0,00, Capital 94146.00, Margem: 0,00, Margem Livre: 94146.00
2020.03.17 21:00:00 estado da conta calculada: Activo: 0.00, Passivo: 0,00, Capital 94146,00, Margem: 102771,09, FreeMargin: -8625,09
2020.03.17 21:00:00 dinheiro insuficiente [limite de compra 9 Si-6.20 a 76549]
2020.03.17 21:00:00 dinheiro insuficiente [limite de compra 9 Si-6.20 a 76549]
102771.09 de onde veio este número? ou seja, GO por lote 11419.01???
o mesmo no dia seguinte... só GO já é 13767.01...
2020.03.18 12:00:00 estado da conta corrente: Saldo: 94146.00, Crédito: 0.00, Comissão: 0.00, Acumulado: 0.00, Activo: 0.00, Passivo: 0.00, Capital 94146.00, Margem: 0.00, Margem Livre: 94146.00
2020.03.18 12:00:0000, Passivo: 0,00, Capital 94146,00, Margem: 123903,09, FreeMargin: -29757,09
2020.03.18 12:00:00 dinheiro insuficiente [limite de compra 9 Si-6.20 a 78897]
2020.03.18 12:00:00 limite de compra falhado 9 Si-6.20 a 78897 [sem dinheiro]
e após 10 dias... GO chegou a 15046.01
2020.03.27 18:00:00 estado da conta corrente: Saldo: 94146.00, Crédito: 0.00, Comissão: 0.00, Acumulado: 0.00, Activo: 0.00, Passivo: 0.00, Capital 94146.00, Margem: 0.00, Margem Livre: 94146.00
2020.03.27 18:00:00 estado da conta corrente: Activo: 0.00, Passivo: 0,00, Capital 94146,00, Margem: 135414,09, FreeMargin: -41268,09
2020.03.27 18:00:00 dinheiro insuficiente [limite de compra 9 Si-6.20 a 80176]
2020.03.27 18:00:00 dinheiro insuficiente [limite de compra 9 Si-6.20 a 80176] 2020.03.27 18:00:00 dinheiro insuficiente
e no mercado estes volumes estão a ser executados normalmente. ou seja, problemas apenas com limitadores. de onde é que o testador obtém o valor GO?
Favor assinalar se uma versão de depuração do EX5 ou outra variante lenta é executada em Optimize.
Agora é fácil gerir acidentalmente uma lenta EA sobre Optimização e perder tempo e dinheiro por nada.Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 032.
Colegas, eis o problema: Aleatoriamente - uma ou duas vezes por mês - o Gestor de Agentes desaparece do sistema. Ontem estava lá, mas hoje clico no atalho e não há aplicação. Não verifiquei o que está errado com o próprio Agents Manager - reinstalei imediatamente o MetaTester - avisar-me-ei quando acontecer de novo.
Eu vi este fio https://www.mql5.com/ru/forum/73398. O problema é antigo, mas parece que não há solução e nunca haverá. A administração está a lutar com algumas instalações ilegais do testador. O facto de os utilizadores normais serem incomodados por isso não é nada de especial e as pessoas irão tolerá-lo. Posso ter pelo menos uma centena dos meus próprios computadores? Sim, pode. Por que raio tenho de reinstalar o software a toda a hora? E sim, tenho de estar sempre atento a um nome de utilizador perdido nele(((