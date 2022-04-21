MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 75
Nestes dois modos de apresentação de resultados de optimização
não fazer nada de útil pois não há pontas de ferramentas com o resultado quando se passa o rato por cima da célula/ponto relevante.
Por favor finalizar estes dois modos como implementados no modo "Gráfico com resultados" de topo/definição.
HistorySelect não selecciona encomendas a partir da data em que foram eliminadas/enchidas, mas a partir da data em que foram colocadas. O que, é claro, é incorrecto. Funciona correctamente no terminal. Insecto desagradável.
A cadeia de pesquisa: Oshibka 008.
Requer parâmetros de entrada. Mas não são necessários parâmetros de entrada para este tipo de Optimização. Por favor note.
muitas vezes fiquei muito desapontado depois, depois dos resultados do graal
se no testador, o histórico do tick não estiver sincronizado no modo de tick real, o testador começa a trabalhar no modo de tick gerado!
já teve muitas vezes de ser duramente atingido mais tarde após um resultado de graal
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
MetaTrader 5 build 2430: Serviço de Subscrição, Melhorias de Interface e Características do MetaEditor
fxsaber, 2020.05.17 00:38
quando o histórico do bar no servidor não coincide com o histórico do tick. Então não se pode usar o símbolo original no Testador. Esta limitação é contornada apenas através de símbolos personalizados.
Utilizar sempre apenas os personalizados. Não haverá qualquer problema. Por outras palavras.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
MetaTrader 5 build 2430: Serviço de Subscrição, Melhorias de Interface e Características do MetaEditor
Renat Fatkhullin, 2020.05.17 11:53
Vamos redesenhar o testador de forma drástica.
Se houver um símbolo no servidor de comércio que não tem história, a execução do testador nele provoca uma espera interminável.
Isto, em particular, torna impossível a optimização de todos os símbolos do Market Watch.
Por favor, adicione o nome do servidor a esta linha.