Slava, 2019.04.19 15:11
Isto é, ver o produto dos respectivos campos -msc_avg * passes_passed.
Agora não é possível encontrar uma entrada nesta barra de pesquisa introduzindo um nome EA e um símbolo. Apenas uma coisa é permitida.
Será um bug que no modo pips a margem é calculada e pode não haver dinheiro suficiente para accionar o limite?
há alguma coisa que possa afinar as propriedades do símbolo para que o cálculo da margem seja menos demorado?
Uma característica interessante da genética. Nas profundidades do algoritmo, substituí a multiplicação por um com um factor de optimização, cujo intervalo de optimização inclui o mesmo.
Quando incluí a optimização deste parâmetro na genética, não consegui sequer chegar perto do resultado, o que foi mostrado pela genética antes de o parâmetro ter sido introduzido.
E se eu fixar este parâmetro em 1, ou optimizar muito perto dele, é possível encontrar o máximo antigo?
Fazer todas as moedas símbolo corresponderem à moeda da conta. No modo visual, deve haver sempre apenas um símbolo no Market Watch.
Com um - claro, fechar - ainda não verifiquei.
2402, se se fizer uma única execução de um dos resultados da Optimização com um grande equilíbrio, o equilíbrio é exibido torto.
Por favor, corrija este erro.