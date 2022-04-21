MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 74

Novo comentário
 
Falta o nome da EA cuja execução teve lugar no final do registo de execução única. Seria bom adicioná-lo juntamente com o cabeçalho, tal como é feito no início da corrida.
 
Quando a GUI mostra a lista de caches a serem optimizados, gostaria de ver nesta lista também o tempo gasto para a optimização.

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

Insectos, insectos, perguntas

Slava, 2019.04.19 15:11

//+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg;                // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT              passes_passed;          // количество пройденных проходов
  };

Isto é, ver o produto dos respectivos campos -msc_avg * passes_passed.

 
No modo visual, pressionar "Scroll to...date" rola até ao fim da história
 
É um bug que o modo pips conta margem e pode não haver dinheiro suficiente para accionar os limitadores?
 


Agora não é possível encontrar uma entrada nesta barra de pesquisa introduzindo um nome EA e um símbolo. Apenas uma coisa é permitida.

 
fxsaber:
Será um bug que no modo pips a margem é calculada e pode não haver dinheiro suficiente para accionar o limite?

há alguma coisa que possa afinar as propriedades do símbolo para que o cálculo da margem seja menos demorado?

 
fxsaber:

Uma característica interessante da genética. Nas profundidades do algoritmo, substituí a multiplicação por um com um factor de optimização, cujo intervalo de optimização inclui o mesmo.

Quando incluí a optimização deste parâmetro na genética, não consegui sequer chegar perto do resultado, o que foi mostrado pela genética antes de o parâmetro ter sido introduzido.

E se eu fixar este parâmetro em 1, ou optimizar muito perto dele, é possível encontrar o máximo antigo?

 
Igor Makanu:

existe alguma forma de afinar as propriedades do símbolo para que o cálculo da margem demore menos tempo?

Fazer todas as moedas símbolo corresponderem à moeda da conta. No modo visual, deve haver sempre apenas um símbolo no Market Watch.

 
Andrey Khatimlianskii:

E se fixar este parâmetro em 1, ou optimizar muito perto dele, é possível encontrar o máximo antigo?

Com um - claro, fechar - ainda não verifiquei.

 

2402, se se fizer uma única execução de um dos resultados da Optimização com um grande equilíbrio, o equilíbrio é exibido torto.

Por favor, corrija este erro.

1...676869707172737475767778798081...84
Novo comentário