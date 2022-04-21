MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 80

Há linhas como esta no Diário de Agentes. 
KI      0       14:59:10.034    Tester  optimization pass 172473032813 started (batch of 41 tasks)
FJ      0       14:59:16.731    Tester  172473032813 OnTester result 9.949999999999999 : passed in 0:00:06.696
QO      0       14:59:25.171    Tester  1010452003938 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.439
LJ      0       14:59:31.921    Tester  47795107913 OnTester result 2.65 : passed in 0:00:06.750
JD      0       14:59:40.336    Tester  1428291810156 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.413
O que significam os números destacados? Se estes são números de passagens num espaço de passagem completo, como pode este número ser utilizado para identificar a passagem?
 

O desenho relativo parece cómico no modo "pips".

Gostaria de poder alternar entre valores relativos e absolutos. Isto é, se escolher absoluto - todos os valores estão em absoluto. Parente seleccionado - a alteração correspondente.

Tudo é armazenado em opt.


HH. Eu provavelmente deveria fazer um opt -> conversor de base de dados. E utilizar uma solução de terceiros para visualizar os resultados da optimização.

Igor Makanu, 2020.09.03 00:10

Utilizo um par de consultas - noNavegador do DB (SQLite) criei um DB de teste em 2 cliques e há um separador SQL onde pode criar e testar uma consulta

 

A alternância de cor da linha não começa imediatamente.


Que tal destacar as rubricas com uma cor diferente?
 
fxsaber:

HH. Deveria provavelmente fazer um opt -> DB conversor. E utilizar uma solução de terceiros para ver os resultados da optimização.

tudo nas suas mãos ))))

Não me daria ao trabalho de escrever em MQL como criar uma base de dados e depois uma tabela na mesma .... demorará uns maravilhosos 2-3 dias a estudar o material e a escrever o código

Mas, imho, é mais fácil criar um BD e tabelas necessárias nele durante 2-3 minutos e começar a preencher com dados doMQL- levará os mesmos 2-3 dias de estudo, mas é mais produtivo

SZY: DB Browser(SQLite) clique com o botão direito do rato na estrutura da base de dados e no menu de contexto para copiar a expressão CREATE simplificará a tarefa de criar uma tabela a partir deMQL, se ainda quiser fazer e criar uma base de dados usando MQL

 
Igor Makanu:

tudo está nas suas mãos ))))

Não me daria ao trabalho de escrever em MQL como criar uma base de dados, depois uma tabela na mesma .... demorará uns maravilhosos 2-3 dias a aprender o material e a escrever o código

Mas, imho, é mais fácil criar um BD e tabelas necessárias nele durante 2-3 minutos e começar a preencher com dados doMQL- levará os mesmos 2-3 dias de estudo, mas é mais produtivo

SZY: DB Browser (SQLite) clique com o botão direito do rato na estrutura da base de dados e no menu de contexto e copie a expressão CREATE simplificará a tarefa de criar uma tabela a partir deMQL, se ainda quiser fazer e criar uma base de dados usando MQL

Obrigado pela recomendação, terei de pesar tudo. Zero sobre o assunto, por agora.

 

Os filtros parecem estar em bruto.

Removido o filtro destacado, por isso todos os resultados, excepto Sharp > 0,5, desapareceram. Isto é, desabilitei o filtro para ver tudo, mas consegui outro filtro.

 

Bom dia a todos vós!


Depois de terminar o teste de estratégia com qualquer consultor especialista do terminal MetaTrader 5, por exemplo Moving Averages.mq5, carrega constantemente 80% ou mais da memória do computador até eu fechar o terminal. Estou a tentar fechar o processo metatester64.exe no Gestor de Tarefas do Windows 7 64-bit, mas não desistirá. É impressão minha ou é um problema comum?

  1. Depósito inicial - 50000 RUB
  2. Simulação - Cada carrapato é baseado em carrapatos reais
  3. Período de testes - de 01.01.2020 até agora

Atenciosamente, Vladimir.




 
MrBrooklin:

Bom dia a todos vós!


Depois de terminar o teste de estratégia com qualquer consultor especialista do terminal MetaTrader 5, por exemplo Moving Averages.mq5, carrega constantemente 80% ou mais da memória do computador até eu fechar o terminal. Estou a tentar fechar o processo metatester64.exe no Gestor de Tarefas do Windows 7 64-bit, mas não desistirá. É impressão minha ou é um problema comum?

  1. Depósito inicial - 50000 RUB
  2. Simulação - Cada carrapato é baseado em carrapatos reais
  3. Período de testes - de 01.01.2020 até agora

Atenciosamente, Vladimir.

Quando o provador termina o seu trabalho e enquanto o próprio terminal está activo, mantém as caches acumuladas durante vários minutos à espera das tarefas seguintes.

Após alguns minutos, o testador reinicia as caches e descarrega da memória.

Este modo de espera permite o reinício mais rápido dos testes.

 
MetaQuotes:

O testador segura as caches acumuladas durante alguns minutos depois de terminar o trabalho e enquanto o próprio terminal estiver activo, à espera das tarefas seguintes.

Após alguns minutos, o testador restabelece as caches e descarrega-as da memória.

Este modo de espera permite acelerar o reinício dos testes.

Muito obrigado pela explicação! Agora vou saber.

Atenciosamente, Vladimir.
 
Numa enumeração completa, se alterar o intervalo de valores ou o passo no separador dos parâmetros, a cache não é recolhida, tudo é recalculado de novo.
