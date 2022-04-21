MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 31
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: MultiTester
fxsaber, 2019.12.02 17:31
Por vezes há necessidade de limpar a pasta do Testador. Por exemplo, um ficheiro opt de tamanho modesto é de ~2Mb. Se forem feitas optimizações de 10K, já são 20 Gb. Os caracteres 10K são os mesmos.
Pode encontrar uma pasta demasiado inchada.
Um grande número de ficheiros (milhares) em pasta de cache causa lentidão na primeira abertura do Testador em Terminal - CTRL+R.
Sim.
Sim.
Obrigado, assim como a equidade tem em conta as perdas de comissões?
Obrigado, então o valor do Capital inclui perdas de comissões?
Ver o campo da comissão na história do comércio.
Ver o campo de comissões na história da licitação.
Sim, há, muito obrigado.
Quando se selecciona "Run Single Test" no separador Optimisation com o PCM, não é gerado o ficheiro de definições do Testador apropriado.
Isto foi feito de propósito, de modo a não estragar o conjunto original
Depois tento no EA, que está a decorrer no Testador, obter as definições originais não através do ficheiro ini, mas através da área de transferência. Mas infelizmente não compreendo como obter o cabo do Terminal.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Insectos, insectos, perguntas
fxsaber, 2019.12.09 14:03
Preciso de um EA a correr no Agente para poder recuperar o cabo do Terminal a partir do qual foi enviado para correr no Agente.
Pode identificar o seu Terminal a partir do conjunto de Terminais em funcionamento através do caminho para o Agente - também contém o caminho para o Terminal. Mas não consigo obter a lista de Terminais em funcionamento com os seus caminhos para aplicar esta pista. Se me disser, seria maravilhoso. Depois será possível obter os dados iniciais do seu arranque a partir da EA testada de uma só vez.