Gostaria realmente de ver a genética continuar após a interrupção. Tenho isto a acontecer regularmente. Eu sei que a genética é um processo aleatório, não se trata da repetibilidade do processo, mas sim da preservação do estado. Não é difícil de fazer se a imagem actual do estado for suficientemente preservada. Se a continuação da genética ainda depende de toda a optimização desde o início - mais difícil, mas também pode ser feita. Existe uma cache de optimização, pode correr através dos passos anteriores e restaurar o estado actual. Provavelmente, teremos de complicar um pouco a estrutura de cache, mas podem esperar-se modificações complexas, estamos a sofrer deste problema há muito tempo. O principal é que os promotores adoptem isto no roteiro. Parece-me que isto é importante. Das grandes coisas, segundo lugar após optimização de recursos em testes de carraças.
 

Bibliotecas: MultiTester

fxsaber, 2019.12.02 17:31

Por vezes há necessidade de limpar a pasta do Testador. Por exemplo, um ficheiro opt de tamanho modesto é de ~2Mb. Se forem feitas optimizações de 10K, já são 20 Gb. Os caracteres 10K são os mesmos.

Pode encontrar uma pasta demasiado inchada.

Um grande número de ficheiros (milhares) em pasta de cache causa lentidão na primeira abertura do Testador em Terminal - CTRL+R.

 
Caros colegas, poderiam informar se o MT5 tem em conta as taxas de transacção ao optimizar?
 
Luchezar Shalomaev:
Caros colegas, poderiam informar se o MT5 tem em conta as taxas de transacção ao optimizar?

Sim.

 
fxsaber:

Sim.

Obrigado, assim como a equidade tem em conta as perdas de comissões?

 
Luchezar Shalomaev:

Obrigado, então o valor do Capital inclui perdas de comissões?

Ver o campo da comissão na história do comércio.

 
fxsaber:

Ver o campo de comissões na história da licitação.

Sim, há, muito obrigado.

 

Quando se selecciona "Run Single Test" no separador Optimisation com o PCM, não é gerado o ficheiro de definições do Testador apropriado.

MQL5\Profiles\Tester\*.ini
 
fxsaber:

Quando se selecciona "Run Single Test" no separador Optimisation com o PCM, não é gerado o ficheiro de definições do Testador apropriado.

Isto foi feito intencionalmente de forma a não estragar o conjunto original
 
Slava:
Isto foi feito de propósito, de modo a não estragar o conjunto original

Depois tento no EA, que está a decorrer no Testador, obter as definições originais não através do ficheiro ini, mas através da área de transferência. Mas infelizmente não compreendo como obter o cabo do Terminal.

fxsaber, 2019.12.09 14:03

Preciso de um EA a correr no Agente para poder recuperar o cabo do Terminal a partir do qual foi enviado para correr no Agente.

Pode identificar o seu Terminal a partir do conjunto de Terminais em funcionamento através do caminho para o Agente - também contém o caminho para o Terminal. Mas não consigo obter a lista de Terminais em funcionamento com os seus caminhos para aplicar esta pista. Se me disser, seria maravilhoso. Depois será possível obter os dados iniciais do seu arranque a partir da EA testada de uma só vez.

