1200 assinantes!!! - página 195
Oh, meu...
O ano do porco deixou a sua marca...
robô ou manipulador ... -
a qualquer momento tudo pode falir ... perdendo 80 ou 100% do saldo da conta... divertido ...
Nada foi provado. As capturas de ecrã mostram obviamente que os riscos são sobreavaliados num caso por um factor de poucos e no outro por uma ordem de grandeza.
Parte da história está escondida. O que é desconhecido como foi mesmo obtido em primeiro lugar. Um resultado bastante esperado.
Não foi um grande movimento, mas os topos começaram a cair.
Mais de 2000% em Novembro.
Tenho a certeza de que o primeiro dos canalizadores já preparou um novo sinal para o substituir.
Outro. Não tem a certeza de que o publicará na mesma conta.
Nem sequer é provável.
Em vez dele próprio ou da sua mulher (irmã), que já aqui apareceu, haverá um sobrinho, um irmão, um casamenteiro...
COMO. Como raio é que se encontram algumas centenas de assinantes...... Não compreendo...
É preciso ser cínico. Tem de saber antecipadamente que as pessoas perderão o seu dinheiro confiando em si. Saber e fazê-lo de qualquer forma não é para todos.
Na minha opinião, toda esta história sobre a venda de sinais e Expert Advisors não cheira bem, para não dizer pior. Não acredito que o vendedor do sinal ou Expert Advisor esteja tão confiante no seu sistema que arrisque o dinheiro de outras pessoas de forma responsável. Se estava confiante, então duas opções são prováveis: ou se sentava calmamente e desfrutava da sua vida, ou dava de graça. Porque precisaria ele de 30 coppers quando tem uma máquina de escrever?
Os indicadores são um assunto normal, não há transacções financeiras, não há promessas e não há expectativas de milagres. Ajudar a escrever código por dinheiro também está provavelmente bem. E tudo o resto...
Este é um juízo pessoal sobre a situação, sem recriminações pessoais :)
É preciso ser cínico.
Exorcista: -- Boa tarde. Estou aqui para exorcizar o demónio que te possuía.
Eu não o invoquei.
Demónio: -- Fui eu.
Outro ventoso de topo, a explorar um par de centenas de naïveté.
Como terá chegado ao topo com 2 meses de estatísticas e conquistado algumas centenas de clientes?
No início havia 200% para cada mês, mas depois as meta-cotações foram refinadas e estes números foram recalculados. Mas, nessa altura, as pessoas já tinham entrado em enxame. Pode ver nos comentários que eles se ressentem que as % estatísticas mudaram.E como ganhar 200% já foi dito. Várias contas são abertas e negociadas em diferentes direcções. O sobrevivente é publicado.
No início havia 200% para cada mês, mas depois as meta-cotações foram refinadas e os números foram recalculados. ...
As metacotações não tiveram nada a ver com isto - houve uma consolidação das transacções num único balanço do lado do corretor.
COMO. Como raio é que se encontram algumas centenas de assinantes...... Não compreendo...
Estes são os robôs habituais.
Ou seja, uma pessoa faz aqui um monte de contas, deposita-as nas suas contas e subscreve o seu próprio sinal.
O homem sabe que está a perder ~ 30% do seu dinheiro.
Mas ele espera atrair as pessoas ao seu sinal para recuperar o dinheiro.
Como podemos ver, o olhar omnipresente da MQL não faz concessões a estes bandidos.
A administração é óptima - o que mais posso dizer.