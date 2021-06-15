1200 assinantes!!! - página 202
Enviem-me uma mensagem, por favor. Interessante ver :)
Enviei-o para
Posso ter um?
A felicidade não durou muito tempo. As belas estatísticas foram enterradas num bloco de cinza. )
"Estilo de negociação alterado, histórico de pré-monitorização excluído do cálculo das estatísticas"
A julgar por esta mensagem, parece ser uma intervenção manual dos administradores, aparentemente a pedir mais alguma confirmação. Outros acabaram de ver a história excluída do cálculo, mas puderam subscrevê-la.
Sim, as pessoas têm ciúmes.
É isso mesmo... não é um dólar por 50 postos a exigir...
Sim, as pessoas têm ciúmes.
Todos têm um "governante" diferente. A inveja é o desejo de ter o mesmo sucesso que outra pessoa. Eu, por exemplo, não invejo o sucesso alcançado através de trapaças, esquemas fraudulentos ou outras formas de enganar as pessoas. Não invejo ser expulso dos rankings ou ser bloqueado dos serviços. Mas há um sentido de justiça. Provavelmente, como a maioria das pessoas normais.
Há muitos sinais honestos com dezenas de assinantes que têm vindo a mostrar uma grande história há muitos meses. Muito bem feito, rapazes. Ninguém neste fio tem "ciúmes" deles. Se eu gosto do negócio de alguém, observo e analiso a sua história. Por vezes, leva a percepções interessantes.
Mas quando do nada, sob diferentes alcunhas, aparecem "profissionais" com longas e bonitas histórias comerciais. Em poucos meses fundem-se, tendo antes enganado centenas de subscritores, dobram-se e depois recomeçam tudo de novo. Acha que devemos simplesmente passar por aqui e não ter ciúmes?Deixem-me pôr as coisas desta forma. Havia um profissional neste fio que era "invejado" injustamente, e ele, o guru, continua a surpreender-nos a todos, os invejosos, com a sua incrível habilidade de negociar?
Penso que todos sabem tão bem como os profissionais onde a falsificação está e onde o sinal é normal.
Sim, toda a gente sabe e... Eles estão a ligar em manadas.