1200 assinantes!!! - página 94
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A título de exemplo - veja as análises de hoje:
-- três revisões negativas seguidas
-- e imediatamente seguida de uma revisão positiva dizendo "ela diz sempre que tem de usar 1/4 do seu dinheiro neste sinal".
Assim, a tese inicial de "vai falhar 2-3 vezes por ano". -- Isto está a pressionar o subscritor a concluir por si próprio: "não há problema em perder dinheiro".
Com uma abordagem adequada, uma grande percentagem de assinantes pode ser facilmente persuadida a aceitar uma ou mesmo mais assinaturas de ameixa depois de o seu saldo ter sido esgotado.
A título de exemplo - veja as análises de hoje:
-- três revisões negativas seguidas
-- e imediatamente seguida de uma revisão positiva dizendo "ela diz sempre que tem de usar 1/4 do seu dinheiro neste sinal".
Assim, a tese inicial de "vai falhar 2-3 vezes por ano". -- Isto está a pressionar o subscritor a concluir por si próprio: "não há problema em perder dinheiro".
Com uma abordagem adequada, uma grande percentagem de assinantes pode ser facilmente persuadida a uma ou mesmo a várias subscrições de ameixa, depois de o seu saldo ter sido esgotado.
O maior esquema de trabalho do mundo está a ter lugar diante dos nossos olhos.
Agora estou de olho em Berezovsky e Badri e nos seus esquemas. Podemos ter testemunhado outro génio ...
Só não sei o que a está a conduzir? Determinado ou...
Agora foi-lhe dada uma oportunidade de fechar a posição com uma perda mínima, mas não o fez. Agora ela vai aguentar até ao fim?
Apresente-se à pessoa que está a discutir.
É tempo de aprender como se apresentar.
Isso não me impede de pedir os dados de contacto da pessoa em questão.
Isso não me impede de pedir os dados de contacto da pessoa em questão.
parece já se ter encontrado aqui, depois recusou-se a escrever um robô) deve estar pronto para ele de imediato